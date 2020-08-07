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Когда применит ядерное оружие Россия, рассказали в Генштабе

13:00 07.08.2020
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Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) её союзников. Сам факт старта баллистической ракеты будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении.

Когда применит ядерное оружие Россия, рассказали в Генштабе
Любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением

Россия применит ядерное оружие при условии любой ракетной атаки по своей территории, говорится в опубликованной 7 августа Генштабом ВС РФ статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» в газете «Красная звезда».

Статья является развёрнутым комментарием для одноимённого документа, продекларированного 2 июня 2020 года.

«Впервые в публичном пространстве продекларированы условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия», — говорится в документе.

Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) её союзников. Сам факт старта баллистической ракеты будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении.

В документе отмечается также, что у России не будет возможности определить тип оснащения ракеты (ядерное или неядерное). Поэтому любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением.

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