Открыть больницы для плановой медпомощи в середине августа планирует Минздрав

По словам министра здравоохранения области Константина Хальзова, переход к плановой медпомощи будет проходить в каждом районе области в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Оказание плановой медпомощи в Новосибирской области может начаться в середине августа

По словам министра здравоохранения области Константина Хальзова, переход к плановой медпомощи будет проходить в каждом районе области в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Медучреждения Новосибирской области смогут начать оказывать плановую медицинскую помощь уже к середине августа, после того как коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе достигнет показателя 0,8. Об этом сообщил журналистам в четверг министр здравоохранения области Константин Хальзов.

«Мы готовы к тому, чтобы возобновить плановую медицинскую помощь, возобновить диспансеризацию и профосмотр. Это касается стационаров, которые перепрофилированы под COVID. <…> У нас в последние дни идет меньше ста заболевших [в день], соответственно, если такое сохранится, то в течение [следующей] недели [может начаться оказание плановой помощи]», — сказал Хальзов, добавив, что сейчас коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе равен 0,9.

Министр отметил, что у властей разработана дорожная карта постепенного перепрофилирования, оно будет проводиться только с согласия Роспотребнадзора. Хальзов пояснил, что переход к плановой медицинской помощи будет проходить в каждом районе области индивидуально в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Ранее Хальзов сообщал, что медучреждения Новосибирской области смогут начать прививочную кампанию, приостановленную из-за пандемии коронавируса, в сентябре, после того как в регион начнут поступать необходимые вакцины. В Новосибирской области количество заразившихся коронавирусом превысило 9 тыс.

Источник: ТАСС