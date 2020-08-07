Еще деньги: Дополнительные выплаты для россиян с доходом ниже минимума попросила Госдума

Документ, разработанный депутатами «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, размещен в четверг в думской электронной базе данных.

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Речь идет об обязательной ежемесячной финансовой помощи за счет средств федерального бюджета на период не более 12 месяцев.

Законопроект о финансовой помощи россиянам, оставшимся во время действия режима повышенной готовности без работы и тем, чей доход оказался ниже прожиточного минимума, внесен в Госдуму. Документ, разработанный депутатами «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, размещен в четверг в думской электронной базе данных.

— «Фракция «Справедливая Россия» предлагает ввести дополнительные социальные выплаты. По нашему мнению, граждане, чей доход оказался ниже прожиточного минимума, установленного в их регионе, должны получать финансовую помощь в размере прожиточного минимума, установленного в каждом конкретном регионе», — заявил Миронов журналистам.

Согласно законопроекту, речь идет об «обязательной ежемесячной финансовой помощи за счет средств федерального бюджета на период не более 12 месяцев гражданам Российской Федерации, не имеющим дохода либо имеющим в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации доход ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ». «Указанным гражданам устанавливается финансовая помощь — доплата до величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ», — говорится в тексте документа.

Пандемия коронавируса поставила людей в сложнейшее финансовое положение, сотни тысяч россиян потеряли работу, подчеркнул Миронов. «Многим не на что кормить свои семьи, и они полностью зависят от социальных выплат. Самое время государству протянуть людям руку помощи и ввести дополнительные пособия», — подытожил лидер справороссов.

Поправки предложены в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».