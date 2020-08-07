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Он «кобель» или я плохая жена? Почему изменяют в браке, отвечает психотерапевт Тарас Иващенко из Риги

17:15 07.08.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Несмотря на то, что мужчины чаще признаются в измене, это феномен не стоит делить по половому признаку, — подчеркнул Тарас Иващенко. Каждый находит свою версию объяснений или оправданий произошедшему, согласно своей культуре, мировоззрению, религиозным убеждениям.

Он кобель или я плохая жена? Почему изменяют в браке, отвечает психотерапевт Тарас Иващенко из Риги
Измена — это «нож в пину»
Сюжет: Мне пора к психотерапевту?
Он кобель или я плохая жена? Почему изменяют в браке, отвечает психотерапевт Тарас Иващенко из Риги

Он «кобель» или я плохая жена? Почему изменяют в браке, отвечает психотерапевт Тарас Иващенко из РигиКак научиться говорить «нет» и не бояться никого обидеть? Отвечает психотерапевт Тарас Иващенко из РигиЕщё 12 новостей

Застала его с другой, узнала от подруг, увидела в кафе с девушкой. Боль, слезы, предательство, мир разрушен. Мужчина увидел цветы от другого, а вскоре с другим?! Трагедия не измерима. Почему изменяют в браке? На этот вопрос отвечает врач-психотерапевт и специалист по психосоматической медицине Тарас Иващенко. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает серию публикаций «Мне пора к психотерапевту?».

— Отвечая на этот вопрос, сразу хочется отметить, что это не дискуссия — измена — это плохо или хорошо. Несмотря на то, что мужчины чаще признаются в измене, это феномен не стоит делить по половому признаку, — подчеркнул Тарас Иващенко.

В нашем обществе принято считать, что мужчины изменяют чаще, ибо такова их физиология, а женщины, потому что ищут романтики, близости, тепла, внимания, возможности почувствовать себя привлекательной. Однако причин на самом деле гораздо больше. Но на самом деле, каждый случай по своему уникален и стоит разбирать отдельно, отмечает врач.

И каждый находит свою версию объяснений и/или оправданий произошедшему, согласно своей культуре, мировоззрению, религиозным убеждениям.

Почему же люди решаются на выбор в сторону измены, а это именно выбор?

— Как правило, потому что есть что-то, чего хочется, а получить это нет возможности, — заявил психотерапевт.

Один из главных моментов это то, что люди в партнерских отношениях теряют возможность нормального общения. Неумение договориться, неумение быть близкими, помноженное на эмоциональную дистанцию в паре.

Возможные причины измен:

— Я не могу поговорить со своим партнером (боюсь/меня не слышат/“знаю” что не поймут)

— Я не хочу больше своего партнера (накопились обиды/потерялось уважение/усталость/неприятие)

— Конкретный партнер, не тот кого я хочу.

— Мне это нужно, что-то чтобы оживить себя, скинуть напряжение, но по какой-либо причине я не могу сказать об этом партнеру и/или решить эту задачу вместе.

— Я не ценю больше доверие партнера и готов им пожертвовать.

— Ценю партнера, боюсь обидеть и потому не могу с ним нормально поговорить о том, что не так.

Человек всегда имеет выбор. Изменить или не изменить. Выбрать другого человека.

Стоит помнить, что в отношениях важно сохранить свои ценности, свои интересы, заботиться о своих потребностях. Человек, который интерес себе, интересен и другим, хотя бы иногда вносит свои коррективы.

Заботьтесь о себе, тогда у вас будет возможность позаботиться и о партнере и друг о друге в итоге. И тогда будут ресурсы обсудить со своим близким человеком, что происходит, что вам (не) нравится, что (не)возможно поменять, и что делать дальше.

И конечно, стоит задаться вопросом почему вы пишете этот вопрос в газету вместе того, чтобы поговорить со своим партнером, обратится в терапию пар или поговорить со своим терапевтом. И конечно же, почему вы читаете ответ на этот вопрос.

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