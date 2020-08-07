Переходит ко второму этапу снятия ограничений из-за COVID-19 Красноярский край с 10 августа

Для отдельных организаций ограничительные меры продлят до 6 сентября

С 10 августа Красноярский край переходит ко второму этапу ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса. Работать начнут школы, детские сады, фитнес-центры, музеи, библиотеки и многие другие организации.

Как рассказали в краевом правительстве, возобновится работа детских садов, школ, организаций среднего профессионального образования (техникумы и колледжи) и организаций дополнительного образования (кружки, секции).

Будет разрешено работать организациям розничной торговли непродовольственными товарами, у которых есть отдельный вход и площадь торгового зала до 800 кв. м. Важное условие – на одного человека должно приходиться на менее 4 кв. м. площади зала.

Свою работу возобновят музеи и библиотеки. Начнут работу бани и сауны, бассейны, фитнес-центры, спортивные залы. Работа последних будет ограничена условиями: групповые занятия смогут посещать не более 20 человек единовременно, а полная загрузка клубов должна быть не более 50%.

Смогут приступить к тренировкам, в том числе и в крытых спортивных комплексах, воспитанники спортивных школ и академий по видам спорта. Разрешат проводить официальные спортивные соревнования, в том числе футбольные матчи профессиональных клубов, но без зрителей.

Однако в крае по-прежнему будет действовать масочный режим. Для отдельных организаций ограничительные меры продлят до 6 сентября. Торгового-развлекательные центры, заведения общественного питания в помещениях, театры и кинотеатры относятся к третьему этапу снятия ограничений и пока останутся закрытыми.

Источник: tvk6.ru