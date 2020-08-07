07.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Переходит ко второму этапу снятия ограничений из-за COVID-19 Красноярский край с 10 августа

14:30 07.08.2020 Фото: pexels.com
0

Работать начнут школы, детские сады, фитнес-центры, музеи, библиотеки и многие другие организации.

Переходит ко второму этапу снятия ограничений из за COVID 19 Красноярский край с 10 августа
Для отдельных организаций ограничительные меры продлят до 6 сентября

С 10 августа Красноярский край переходит ко второму этапу ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса. Работать начнут школы, детские сады, фитнес-центры, музеи, библиотеки и многие другие организации.

Как рассказали в краевом правительстве, возобновится работа детских садов, школ, организаций среднего профессионального образования (техникумы и колледжи) и организаций дополнительного образования (кружки, секции).

Будет разрешено работать организациям розничной торговли непродовольственными товарами, у которых есть отдельный вход и площадь торгового зала до 800 кв. м. Важное условие – на одного человека должно приходиться на менее 4 кв. м. площади зала.

Свою работу возобновят музеи и библиотеки. Начнут работу бани и сауны, бассейны, фитнес-центры, спортивные залы. Работа последних будет ограничена условиями: групповые занятия смогут посещать не более 20 человек единовременно, а полная загрузка клубов должна быть не более 50%.

Смогут приступить к тренировкам, в том числе и в крытых спортивных комплексах, воспитанники спортивных школ и академий по видам спорта. Разрешат проводить официальные спортивные соревнования, в том числе футбольные матчи профессиональных клубов, но без зрителей.

Однако в крае по-прежнему будет действовать масочный режим. Для отдельных организаций ограничительные меры продлят до 6 сентября. Торгового-развлекательные центры, заведения общественного питания в помещениях, театры и кинотеатры относятся к третьему этапу снятия ограничений и пока останутся закрытыми.

Источник: tvk6.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда в Новосибирской области стартует 2 этап?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПроведет аукцион на аренду киосков с бизнесменами 13 августа власть Бердска
15:00 07-08-2020
Проведет аукцион на аренду киосков с бизнесменами 13 августа власть Бердска
Людей заразится больше: Вторую волну пандемии предрек осенью вирусолог
14:45 07-08-2020
Людей заразится больше: Вторую волну пандемии предрек осенью вирусолог
Переходит ко второму этапу снятия ограничений из-за COVID-19 Красноярский край с 10 августа
14:30 07-08-2020
Переходит ко второму этапу снятия ограничений из-за COVID-19 Красноярский край с 10 августа
Бердск"Чем провинциальнее, тем тупее": "Презики", фекалии и аборты обсуждают в соцсетях жители Бердска и Новосибирска. А в Москве и Искитиме нет. Почему?
14:15 07-08-2020
Как скорбь и горечь утраты сказываются на здоровье человека
14:04 07-08-2020
Как скорбь и горечь утраты сказываются на здоровье человека
Вырастил 167 кустов мака и попал пол статью житель Татарска
14:00 07-08-2020
Вырастил 167 кустов мака и попал пол статью житель Татарска
Отменить транспортный налог на российские авто попросила ЛДПР
13:45 07-08-2020
Отменить транспортный налог на российские авто попросила ЛДПР
Открыть больницы для плановой медпомощи в середине августа планирует Минздрав
13:45 07-08-2020
Открыть больницы для плановой медпомощи в середине августа планирует Минздрав
БердскСкончалcя от COVID-19 ещё один житель Бердска : Теперь трупов 3
13:41 07-08-2020
Скончалcя от COVID-19 ещё один житель Бердска : Теперь трупов 3
Почему Александр Гордон развелся с женой? Виновата Юлия Барановская?
13:31 07-08-2020
Почему Александр Гордон развелся с женой? Виновата Юлия Барановская?