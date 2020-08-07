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Красота / Общество

Анна Хилькевич рассказала про операцию по увеличению груди

13:03 07.08.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/CCLukiKhbhT/
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Хилькевич заявила, что об операции ни разу не пожалела, хотя долго лежать на твёрдом массажном столе ей всё же неудобно.

Анна Хилькевич рассказала про операцию по увеличению груди
Хилькевич дождалась окончания съёмок очередного сезона «Универа» и подобрала себе хорошего специалиста

На пластическую операцию по увеличению груди актриса Анна Хилькевич решилась в 2012 году, когда развелась с первым мужем, директором по объектам телесериала «Барвиха» Антоном Покрепой, сообщает life.

 В тот год я развелась со своим первым мужем и решила начать жизнь заново — разведённая, счастливая и уже достаточно популярная. А ещё решилась на пластическую операцию по увеличению груди. Основной вопрос, который меня волновал, можно ли будет кормить детей, имея имплантаты? Ответ оказался положительным, — рассказала Анна.

Хилькевич дождалась окончания съёмок очередного сезона «Универа» и подобрала себе хорошего специалиста. По словам актрисы, когда уже было всё решено и готовы импланты, осталась одна проблема: рассказать всё маме.

— В общем, сижу я с мамочкой на кухне, пьём чаёк. И тут мне мама говорит: «Доченька! Мне тут сон приснился, что у тебя такая большая грудь! Просто огромная!» И, как вы понимаете, я не смогла дальше молчать. Она вздохнула и сказала: «Да, доченька! Я понимаю. Вы с сестрой пошли не в мою породу, а в папину», — вспоминает Хилькевич.

По словам актрисы, за пять дней до операции она познакомилась со своим будущим мужем — Артуром Волковым, с которым в браке уже пять лет. На первое свидание она пошла уже с новой грудью. Хилькевич заявила, что об операции ни разу не пожалела, хотя долго лежать на твёрдом массажном столе ей всё же неудобно.

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