«Мне стыдно уже 20 лет!» Кристина Асмус рассказала о своем плохом поступке

Актриса Кристина Асмус сообщила, за какой поступок ей стыдно вот уже двадцать лет. По ее словам, когда ей исполнилось 12 лет, то она поехала отдыхать в детский лагерь, где проводили конкурс на лучший рисунок. При этом артистка призналась, что совершенно не умеет рисовать.

Поклонники актрисы поспешили успокоить ее, они поддержали искренние переживания кумира

«Одна девочка предложила нарисовать портрет вместо меня. И я согласилась. Получилось реально круто. И я победила в этом конкурсе. Но так и не призналась, что авторство не мое… Прошло ровно 20 лет. Я периодически вспоминаю эту историю и мне стыдно до сих пор», — написала Асмус на своей странице в социальной сети Instagram.

Поклонники актрисы поспешили успокоить ее, они поддержали искренние переживания кумира.

«Лучше поздно, чем никогда. Возможно, эта девочка прочитает ваше признание и вас простит»; «Можно найти ту девочку и подарить ей миллион»; «Я думаю, что не стоит переживать. Время все лечит», — высказали свое мнение в комментариях фанаты.

Напомним, что Кристина Асмус не так давно сообщила, что разводится со своим супругом-юмористом Гариком Харламовым, с которым она была вместе в течение восьми лет. При этом актриса не стала уточнять причины такого решения. По одной из версий, звездная пара просто решила попиариться на истории с разводом, а на самом деле по-прежнему живет счастливо вместе.

Источник: 7mednews