«Мне стыдно уже 20 лет!» Кристина Асмус рассказала о своем плохом поступке

«Одна девочка предложила нарисовать портрет вместо меня. И я согласилась. Получилось реально круто. И я победила в этом конкурсе. Но так и не призналась, что авторство не мое… Прошло ровно 20 лет. Я периодически вспоминаю эту историю и мне стыдно до сих пор», — написала Асмус на своей странице в социальной сети Instagram.
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Когда мне было 12 лет, я ездила в лагерь 🏕 И там был конкурс на лучший рисунок. Нарисовать нужно было себя. Я не умела и не умею рисовать от слова «совсем» 🎨🙅🏼♀️ Одна девочка предложила нарисовать портрет вместо меня. И я согласилась. Получилось реально круто 👍🏻 И я победила в этом конкурсе 🏆 Но так и не призналась, что авторство не моё… Прошло ровно 20 лет. Я периодически вспоминаю эту историю и мне стыдно до сих пор…. 😭😅
Поклонники актрисы поспешили успокоить ее, они поддержали искренние переживания кумира.
«Лучше поздно, чем никогда. Возможно, эта девочка прочитает ваше признание и вас простит»; «Можно найти ту девочку и подарить ей миллион»; «Я думаю, что не стоит переживать. Время все лечит», — высказали свое мнение в комментариях фанаты.
Напомним, что Кристина Асмус не так давно сообщила, что разводится со своим супругом-юмористом Гариком Харламовым, с которым она была вместе в течение восьми лет. При этом актриса не стала уточнять причины такого решения. По одной из версий, звездная пара просто решила попиариться на истории с разводом, а на самом деле по-прежнему живет счастливо вместе.
Источник: 7mednews