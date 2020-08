«Мне стыдно уже 20 лет!» Кристина Асмус рассказала о своем плохом поступке

View this post on Instagram

Когда мне было 12 лет, я ездила в лагерь 🏕 И там был конкурс на лучший рисунок. Нарисовать нужно было себя. Я не умела и не умею рисовать от слова «совсем» 🎨🙅🏼‍♀️ Одна девочка предложила нарисовать портрет вместо меня. И я согласилась. Получилось реально круто 👍🏻 И я победила в этом конкурсе 🏆 Но так и не призналась, что авторство не моё… Прошло ровно 20 лет. Я периодически вспоминаю эту историю и мне стыдно до сих пор…. 😭😅