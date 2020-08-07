07.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

«Брызнули перцовым баллончиком в окно и убежали»: Жалуются на атаковавших квартиры 1-го этажа по ул. Рогачева жители Бердска

16:30 07.08.2020, Алина Бурова Фото: pixabay
0

Как утверждают пострадавшие, во время произошедшего они беззаботно спали. Проснулись, когда жуткий запах уже распространился по квартире.

Брызнули перцовым баллончиком в окно и убежали: Жалуются на атаковавших квартиры 1 го этажа по ул. Рогачева жители Бердска
Брызнули из перцового баллончика жителям в открытое окно, когда те спали

Собственники квартиры на 1 этаже по ул. Рогачева в Бердске беззаботно спали, когда подростки прошли ночью мимо их окон и брызнули им из перцового баллончика. Проснулись, когда вовсю почувствовали отвратительный запах. В результате произошедшего пострадавшие подали заявление в полицию.

— с 5 на 6 августа по улице Рогачева неизвестная компания малолеток, проходя мимо нашего дома, брызнули перцовым баллончиком в моё окно. В это время уже всё спали, проснулись от жуткого запаха в квартире и кашля. Люди, кто живёт на первых этажах, будьте бдительны и закрывайте окна, — поделилась Ольга Музыченко в социальной сети.

Также Ольга заявила, что утром узнала от знакомых случаи распыления вещества и в соседних квартирах.

Пост активно прокомментировали пользователи социальных сетей.

— Баллон от Техкрима стоит от 450 рублей, тут на собак то лишний раз брызгать неохота, а они развлекаются. Богатенькие хулиганы нынче пошли, — высказал своё мнение Игорь Манштейн.

— Сейчас просто так всех молодых будут дербанить. Ладно бы за ухо поймали, то я понимаю еще,- отметил Al Capone.

— Таких ублюдков лучше порчей пугать, чем полицией, всё равно их не найдут и откажут в отношении неустановленного лица, — изъявил Денис Простов.

Напомним, что газовый баллончик — средство защиты, регламентировано Федеральном законом «Об оружии».

Особенность применения данного средства заключается в поражении и сильном раздражении слизистой оболочки верхних дыхательных путей.

Согласно статье аэрозоли не нуждаются в дополнительной разрешительной документации, но продаются только тем, кто достиг 18 лет.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Накажут виновных?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Россия взорвет ядерную бомбу. При каких условиях?
18:42 07-08-2020
Россия взорвет ядерную бомбу. При каких условиях?
Путин уверен: задержание россиян в Минске не скажется на выборах президента Белоруссии
18:32 07-08-2020
Путин уверен: задержание россиян в Минске не скажется на выборах президента Белоруссии
Как действует российская вакцина от COVID-19, рассказали ученые центра Гамалеи
18:24 07-08-2020
Как действует российская вакцина от COVID-19, рассказали ученые центра Гамалеи
Замки на детскую площадку повесили уставшие от шума пенсионеры 1
18:07 07-08-2020
Замки на детскую площадку повесили уставшие от шума пенсионеры
Рожают детей, а потом разводятся. Кидают друзей и остаются в одиночестве. 30-летние эгоисты - бич 21 века?
17:55 07-08-2020
Рожают детей, а потом разводятся. Кидают друзей и остаются в одиночестве. 30-летние эгоисты - бич 21 века?
Изнасиловала черенком лопаты пьяную жертву девушка в Омске. А потом забила до смерти
17:45 07-08-2020
Изнасиловала черенком лопаты пьяную жертву девушка в Омске. А потом забила до смерти
БердскПоделись с теми, кто голодает в пандемию в Бердске 7
17:36 07-08-2020
Поделись с теми, кто голодает в пандемию в Бердске
БердскСенсация: законность стройки нового полигона ТКО около кладбища Бердска проверит прокурор Искитимского района
17:33 07-08-2020
Сенсация: законность стройки нового полигона ТКО около кладбища Бердска проверит прокурор Искитимского района
Облили кипятком и оставили умирать младенца родители в Приморье
17:30 07-08-2020
Облили кипятком и оставили умирать младенца родители в Приморье
Бердск«Стыдно за попрошаек»: Все еще ждут выплаты 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет российские семьи
17:25 07-08-2020
«Стыдно за попрошаек»: Все еще ждут выплаты 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет российские семьи