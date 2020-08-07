Облили кипятком и оставили умирать младенца родители в Приморье

По поручению прокурора края прокуратура Черниговского района организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних в связи со смертью малолетнего ребенка, 2019 г.р., в Черниговском районе.
По предварительной информации на 8-месячного мальчика опрокинулся кипяток. Родители более суток не обращались за медицинской помощью, вследствие чего ребенок умер.
Прокуроры проверят исполнение законодательства о несовершеннолетних органами системы профилактики, а также дадут оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.
В настоящее время решается вопрос об изъятии из семьи еще одного ребенка.
Прокурор Приморского края поставил на личный контроль результаты проверки, а также ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по данному факту.
Об итогах надзорных мероприятий средства массовой информации и общественность будут проинформированы дополнительно.
Источник: prosecutor.ru