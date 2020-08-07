Облили кипятком и оставили умирать младенца родители в Приморье

Решается вопрос об изъятии из семьи еще одного ребенка. Прокуратура проводит проверку.

По предварительной информации на 8-месячного мальчика опрокинулся кипяток

По поручению прокурора края прокуратура Черниговского района организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних в связи со смертью малолетнего ребенка, 2019 г.р., в Черниговском районе.

По предварительной информации на 8-месячного мальчика опрокинулся кипяток. Родители более суток не обращались за медицинской помощью, вследствие чего ребенок умер.

Прокуроры проверят исполнение законодательства о несовершеннолетних органами системы профилактики, а также дадут оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.

В настоящее время решается вопрос об изъятии из семьи еще одного ребенка.

Прокурор Приморского края поставил на личный контроль результаты проверки, а также ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по данному факту.

Об итогах надзорных мероприятий средства массовой информации и общественность будут проинформированы дополнительно.

Источник: prosecutor.ru