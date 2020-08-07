Прогулку женщины в одних трусах и без верха сняли на видео

Пользователи социальной сети сообщили, что девушку видели как минимум в двух районах города — на улице Атарбекова и в районе Северных мостов Краснодара.

Вальяжную прогулку обнаженной женщины сняли на видео жители Краснодара

Неспешную прогулку почти полностью голой женщины наблюдали изумленные жители Краснодара. Видео дефиле выложили в сообществе «ДТП и ЧП | Сегодня | Новости | Сочи | Краснодар».

Пользователи социальной сети сообщили, что девушку видели как минимум в двух районах города — на улице Атарбекова и в районе Северных мостов.

Отметим, что расстояние между этими двумя точками составляет не менее семи километров, все это расстояние обнаженная женщина прошла пешком под нескромными взглядами прохожих.

Подписчики сообщества выразили надежду, что пунктом назначения девушки являлся кабинет нарколога или отделение полиции. При этом обилие гуляющих по российским городам мужчин-топлесс россиян не смущает.