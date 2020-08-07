07.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Прогулку женщины в одних трусах и без верха сняли на видео

16:45 07.08.2020 Фото: скриншот видео
1 0

Пользователи социальной сети сообщили, что девушку видели как минимум в двух районах города — на улице Атарбекова и в районе Северных мостов Краснодара.

Прогулку женщины в одних трусах и без верха сняли на видео
Вальяжную прогулку обнаженной женщины сняли на видео жители Краснодара

Неспешную прогулку почти полностью голой женщины наблюдали изумленные жители Краснодара. Видео дефиле выложили в сообществе «ДТП и ЧП | Сегодня | Новости | Сочи | Краснодар».

Пользователи социальной сети сообщили, что девушку видели как минимум в двух районах города — на улице Атарбекова и в районе Северных мостов.

Отметим, что расстояние между этими двумя точками составляет не менее семи километров, все это расстояние обнаженная женщина прошла пешком под нескромными взглядами прохожих.

Подписчики сообщества выразили надежду, что пунктом назначения девушки являлся кабинет нарколога или отделение полиции. При этом обилие гуляющих по российским городам мужчин-топлесс россиян не смущает.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ей стало жарко?

Аноним, 07 августа 2020 18:21
Никто не подошел и не спросил.
Может ее изнасиловали.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Россия взорвет ядерную бомбу. При каких условиях?
18:42 07-08-2020
Россия взорвет ядерную бомбу. При каких условиях?
Путин уверен: задержание россиян в Минске не скажется на выборах президента Белоруссии
18:32 07-08-2020
Путин уверен: задержание россиян в Минске не скажется на выборах президента Белоруссии
Как действует российская вакцина от COVID-19, рассказали ученые центра Гамалеи
18:24 07-08-2020
Как действует российская вакцина от COVID-19, рассказали ученые центра Гамалеи
Замки на детскую площадку повесили уставшие от шума пенсионеры 1
18:07 07-08-2020
Замки на детскую площадку повесили уставшие от шума пенсионеры
Рожают детей, а потом разводятся. Кидают друзей и остаются в одиночестве. 30-летние эгоисты - бич 21 века?
17:55 07-08-2020
Рожают детей, а потом разводятся. Кидают друзей и остаются в одиночестве. 30-летние эгоисты - бич 21 века?
Изнасиловала черенком лопаты пьяную жертву девушка в Омске. А потом забила до смерти
17:45 07-08-2020
Изнасиловала черенком лопаты пьяную жертву девушка в Омске. А потом забила до смерти
БердскПоделись с теми, кто голодает в пандемию в Бердске 7
17:36 07-08-2020
Поделись с теми, кто голодает в пандемию в Бердске
БердскСенсация: законность стройки нового полигона ТКО около кладбища Бердска проверит прокурор Искитимского района
17:33 07-08-2020
Сенсация: законность стройки нового полигона ТКО около кладбища Бердска проверит прокурор Искитимского района
Облили кипятком и оставили умирать младенца родители в Приморье
17:30 07-08-2020
Облили кипятком и оставили умирать младенца родители в Приморье
Бердск«Стыдно за попрошаек»: Все еще ждут выплаты 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет российские семьи
17:25 07-08-2020
«Стыдно за попрошаек»: Все еще ждут выплаты 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет российские семьи