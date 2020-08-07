Рожают детей, а потом разводятся. Кидают друзей и остаются в одиночестве. 30-летние эгоисты — бич 21 века?

Если 30-летние отъявленные эгоисты, то что вырастет из их детей. Если они вообще их родят.

Что толкает на развод 30-летних?

Гуляют во всю прыть, потом женятся, рожают детей, а затем разводятся. Ссорятся с друзьями, остаются в одиночестве и бегут к психологам. Одиночество — бич молодых людей 30-летних в 21 веке. Или иначе — 30-летние эгоисты — бич 21 века. Или скажите нет?

Ну да, не все бегут к психологам. Кто-то справляется сам, кто-то снова женится, кто-то просто мирится с одиночеством. Но статистика неоспорима — больше 50% современных браков распадается. Больше половины 30-летних девушек не замужем и не имеют детей. И это страшно. Только почему-то все об этом молчат.

Молодые не умеют жить в семье?

Не умеют. Однозначно. Хотя в большинстве своем они выросли в полных семьях, где родители пахали с утра до ночи. Может не долюбили? Может. Может много позволили? Хотели дать самое лучшее? Наверняка. А еще после распада Советского союза было можно ВСЁ. Или почти всё. Все последние 30 лет открывались самые неизведанные грани, доступ ко всем запретным плодам. Мы узнали что такое Я, что такое ХОЧУ и БУДУ. У многих затесалось убеждение, что нужно себя любить, холить и лелеять. А остальные люди уже потом. ЭГОИСТЫ. Вот что выросло. Отмечу, что автору текста тоже 30 лет. И это не попытка всех облить грязью, а больше понять. В том числе самого себя.

И да, соглашусь, некоторые все-таки смогли сохранить семью.



Не умеют беречь дружбу?

Сначала они боятся лишний раз оторвать свою попу от дивана ради друга, а потом удивляются, почему с ними перестали общаться.

Или наоборот — работают сутками, строят бизнес, дом, а на друзей времени не находится. Или не хочется себя любимого утруждать?

Одни вопросы

Больше, конечно, вопросов, чем ответов. Но всё-таки я предлагаю подумать — к чему мы идем. Если 30-летние отъявленные эгоисты, то что вырастет из их детей. Если они вообще их родят.

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