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Сняла ограничения на госзакупки иностранных лекарств от рака и орфанных заболеваний у детей Россия

17:00 07.08.2020 Фото: pixabay.com
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В число медикаментов, на поставки которых больше не распространяются ограничения, вошли: филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин.

Сняла ограничения на госзакупки иностранных лекарств от рака и орфанных заболеваний у детей Россия
Анальгин никакую боль не лечит, и вообще ничего не лечит. Как и множество других лекарств, он является симптоматическим

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снятии ограничений на госзакупки иностранных медикаментов для лечения лейкоза и лимфомы, сообщила пресс-служба кабмина.
Речь идет о лекарствах, входящих в список важнейших и жизненно необходимых. Обычно зарубежные препараты, включенные в этот перечень, не участвуют в аукционах, если есть аналогичные предложения хотя бы от двух производителей из стран ЕАЭС.

«В отдельных случаях такое ограничение мешает эффективному лечению, а смена препарата или использование лекарств от другого производителя может привести к ухудшению состояния больного. Это в особенности касается быстропрогрессирующих заболеваний, которые требуют стабильной терапии», — подчеркнули в пресс-службе правительства.

В число медикаментов, на поставки которых больше не распространяются ограничения, вошли: филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин. Их назначают при злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, а также для лечения орфанных заболеваний у детей.

Источник: РИА Новости

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