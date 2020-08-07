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Кто получил компенсацию в 12 130 рублей в Бердске и Новосибирской области, рассказываем

16:31 07.08.2020 Фото: pixabay.com
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Эти средства можно было использовать на покрытие различных затрат бизнеса, в том числе на сохранение занятости и оплату труда работников.

Кто получил компенсацию в 12 130 рублей в Бердске и Новосибирской области, рассказываем
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Кто получил компенсацию в 12 130 рублей в Бердске и Новосибирской области, рассказываем

Кто получил компенсацию в 12 130 рублей в Бердске и Новосибирской области, рассказываемГубернатор Андрей Травников: Меры государственной поддержки бизнеса должны дойти до каждого потенциального получателяЕщё 111 новостей

Налоговыми органами Новосибирской области для реализации мер поддержки малого и среднего бизнеса, осуществляющего деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших от ограничительных мероприятий в связи с коронавирусом, организована работа по выплате субсидий на основании постановлений Правительства Российской Федерации.

Руководитель УФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев озвучил итоги выплат пострадавшему бизнесу безвозмездной субсидии за апрель и май 2020 года из расчета 12 130 руб. на одного работника организации или индивидуального предпринимателя. Эти средства можно было использовать на покрытие различных затрат бизнеса, в т.ч. на сохранение занятости и оплату труда работников.

В Новосибирской области из 37,7 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, потенциально имеющих право на субсидию, для выплат за апрель в налоговые органы обратилось 25 тыс. налогоплательщиков, за май – 23,1 тыс. Субсидии получили за апрель 81% от общего числа обратившихся на сумму 963,2 млн руб., за май – 89% на общую сумму 946,5 млн руб.

Кроме того, Алексей Викторович отметил, что с 15 июля по 15 августа 2020 года налоговая служба принимает заявления на получение безвозмездной субсидии на профилактику COVID-19. Эта выплата адресована пострадавшим субъектам малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированным некоммерческим организациям, деятельность которых предполагает тесный и длительный контакт персонала и посетителей (клиентов) и, следовательно, значительные расходы на обеспечение профилактических мероприятий.

Субсидия предоставляется единоразово, ее размер составляет 15 тыс. руб., а также по 6,5 тыс. руб. на каждого работника в мае 2020 года. Если у ИП нет наемных работников, то размер субсидии будет равен 15 тыс. руб.

Из 11 тыс. налогоплательщиков, потенциально имеющих право на субсидию в Новосибирской области, по состоянию на 05.08.2020 в налоговые органы области заявления подали 7,4 тыс., уже выплачено субсидий на сумму 92,3 млн руб.

На налоговые органы возложена ответственность за обеспечение полноты и своевременности выплат субсидий: организован прием заявлений от налогоплательщиков, проверка на соответствие условиям получения субсидии, проверка правильности и достоверности сведений, указанных в заявлении, производится расчет размера субсидии. Сформированный реестр получателей субсидии направляется в Федеральное казначейство для зачисления на счета налогоплательщиков.

Источник: Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области

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