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Саша Грей объяснила желание сниматься в порно

17:05 07.08.2020 Фото: Joe Scarnici / Getty Images
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Актриса заявила, что попала в индустрию не ради денег. При этом она признала, что за свою короткую карьеру привлекла очень много внимания и начала смотреть на вещи, как бизнесвумен.

Саша Грей объяснила желание сниматься в порно
Саша Грей объяснила желание сниматься в порно
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Саша Грей объяснила желание сниматься в порно

Рожают детей, а потом разводятся. Кидают друзей и остаются в одиночестве. 30-летние эгоисты — бич 21 века?Саша Грей объяснила желание сниматься в порноЕщё 138 новостей

Бывшая порноактриса Саша Грей в интервью The Daily Beast объяснила, почему начала сниматься в откровенных фильмах. По словам стримерши и писательницы, ее мотивировало желание бороться со стереотипами, связанными с женской сексуальностью.

Грей заявила, что попала в индустрию не ради денег. При этом она признала, что за свою короткую карьеру привлекла очень много внимания и начала смотреть на вещи, как бизнесвумен. «Я начала делать упор на том, чтобы делать что-то свое, чтобы режиссировать и продюссировать свои собственные фильмы. Моя первая и единственная компания прогорела, и я решила двигаться дальше», — отметила актриса.

Она заметила, что в первую очередь хотела бороться с общепринятым мнением о том, что может позволить себе женщина в контексте секса. «Позднее этот вопрос стал касаться не только женщин. Все это было о том, как заставить людей поверить в себя и поверить в право на голос», — заявила Грей.

Актриса подчеркнула, что не каждый обязан «идти по такому пути». «Но я надеюсь, это дает людям силу, позволяет не стыдиться и не извиняться», — продолжила актриса, отметив, что мужчины могли себе позволить подобное с давних времен.

Саша Грей начала карьеру в порно в 18-летнем возрасте. Она становилась победительницей многих престижных в индустрии премий. В 2011 году американка объявила об уходе из порно. С того момента Грей написала несколько книг, а также занималась общественной деятельностью. Также она регулярно проводит игровые стримы на Twitch.

Источник: lenta.ru

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