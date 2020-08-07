Построят новую дорогу по поручению губернатора Андрея Травникова в Кировском районе Новосибирска

Вопрос продления ул. Петухова глава региона обсуждал на встрече с жителями района 1 августа. В ходе встречи губернатор подчеркнул, что реализация данного проекта есть в планах развития данной территории.

По поручению Губернатора Андрея Травникова в Кировском районе Новосибирска будет построена новая дорога

Новая дорога, которая будет построена в Кировском районе Новосибирска во исполнение поручения Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», улучшит дорожно-транспортную инфраструктуру и соединит две крупные магистрали левого берега областного центра.

Напомним, вопрос продления ул. Петухова глава региона в том числе обсуждал на встрече с жителями Кировского района г. Новосибирска 1 августа. В ходе встречи Губернатор подчеркнул, что реализация данного проекта есть в планах развития данной территории.

Как прокомментировал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, строительство дороги на одной из главных и самых протяженных в левобережье Новосибирска улице Петухова ведется по поручению Губернатора Андрея Травникова в рамках реализации госпрограммы с участием средств бюджетов всех уровней.

«Новая дорога обеспечит перспективный выход на ул. Комсомольскую, соединив две крупнейших улицы данной территории, и улучшит транспортную ситуацию в районе. Правительство региона в этих целях выступило с заявкой на федеральное финансирование по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Очень важно, что представители законодательной власти в конструктивном взаимодействии поддержали эту инициативу. Наша цель – активное развитие инфраструктуры в развивающемся микрорайоне, и в решении этой задачи мы будем ориентироваться на мнение жителей», – подчеркнул Иван Шмидт.

Ход строительства дороги по ул. Петухова 7 августа проинспектировали представители Правительства Новосибирской области и депутатского корпуса. Участниками выездного мероприятия стали начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов, депутаты Совета депутатов г. Новосибирска Дмитрий Колпаков и Сергей Трубников, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Евгений Подгорный.

Сергей Трубников отметил, что быстрое решение вопроса со строительством новой дороги на ул. Петухова стало результатом взаимодействия на всех уровнях власти.

«Губернатор обратил особое внимание на необходимость решения данного вопроса. В результате нам удалось попасть в федеральную программу и внести вклад в окончание строительства объекта, которым будут пользоваться все жители», — пояснил он

Строительство первого этапа по ул. Петухова начато в 2019 году. В настоящее время проведена конкурсная процедура по определению подрядной организации для строительства второго этапа автомобильной дороги протяженностью 780 метров стоимостью 144 млн рублей. Финансирование строительства второго этапа предусматривается из городского, областного и федерального бюджетов. В текущем году будут выполнены вынос инженерных сетей и строительство дороги. Открытие движения по второму этапу строящейся дороги запланировано на 2021 год.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области