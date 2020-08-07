«Стыдно за попрошаек»: Все еще ждут выплаты 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет российские семьи

И все чаще звучат критические отзывы о тех, кто просит продлить выплаты еще на месяц. Кто-то обвиняет матерей-одиночек и многодетных: «Люди, не позорьтесь, мы русские. Над нами смеются и издеваются. Хватит просить!». Петицию об августовских выплатах подписали 238 000 человек.

Еще одну выплату в 10 000 рублей на детей ждут родители в августе 2020

В июне и июле семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет получили по 10 тыс. рублей «президентских» на каждого ребенка. Напомним, что Владимир Путин заявил о повторных выплатах на детей в июле в своем обращении к нации 23 июня. Родители с восторгом восприняли инициативу о продлении выплат. А теперь россияне хотят получить пособие и в августе, аргументируя большими тратами на подготовку к школе. И ждут, что скажет глава государства.

В начале июля на портале change.org появилась петиция родителей, в которой они попросили продлить выплату в 10 тысяч рублей на детей на август. С инициативой выступила жительница Новосибирска Наталья Бусарова, она адресовала просьбу президенту и правительству РФ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.

На 17.00 четверга, 6 августа, петиция собрала около 238 тыс. подписей. За сутки появилось меньше 2 тыс. сторонников, подписавших обращение к главе государства и кабмину, выяснил «Курьер. Среда. Бердск». Все меньше россиян подписывают петицию, видимо, отчаявшись получить августовское пособие. И все больше появляется критических комментариев к публикациям на тему продления выплат. Кое-кто называет просящих попрошайками, спрашивает, зачем рожали, если не можете прокормить.

Но люди со всей России делятся мнениями и рассказывают свои истории безденежья и упадка доходов из-за коронавируса, отмечая, что деньги пригодятся для подготовки детей к школе.

Аноним, 06 августа:

— Все пишут всякую чушь. Я работаю, муж работает и у нас трое детей. На семью из пяти человек мы получает около 35 000 рублей. Кто-то скажет, что это неплохой заработок. Но это не так, потому что, если вычесть все выплаты (то есть коммуналку, продукты, лекарства) у меня младший ребенок аллергик, то ничего не остается. А пособия нам не положены, так как мы укладываемся в прожиточный минимум. Оформляла в прошлом месяце — лишними оказались по 4 рубля на человека. Это ли не смешно? Поэтому я совсем не против, что нам дают эти деньги, пусть хоть так. Если честно, устала ждать, пусть бы президент уже сказал что-то определенное.

Аноним, 06 августа:

— Надежда умирает последней. ЖдемС.

Аноним, 06 августа:

— Странно называть родителей попрошайками. Ведь это простая экономика: если у мамочек будут деньги, они будут покупать товары по надобности, а не по необходимости, тем самым будет производиться больше товара, значит люди, которые производят этот товар, не останутся без работы и без зарплат в условиях пандемии. Такое ощущение, что недалёкие умом пишут такие комментарии с выражениями «попрошайки».

Аноним, 07 августа:

— Нет не жду. Если бы власти вовремя закрыли границу, нам не пришлось бы сидеть дома, если бы люди сидели, как положено, на карантине, то не разнесли бы разнесли бы заразу! А теперь нам приходиться носить маски и боятся заразы.

Аноним, 07 августа:

— Прежде чем плодиться, как кролики, нужно иметь начальный капитал и финансовую подушку. Дети — это всегда огромные затраты на ближайшие 18 лет как минимум. Вы же не станете открывать бизнес, не имея достаточных денежных средств? Ребёнок в наше время и в нашей стране удовольствие не из дешевых.

Ирина, 06 августа:

— Работать не пробовали?

Александра, 04 августа:

— Я мать 4 несовершеннолетних детей тоже потеряла работу из-за коронавируса. Очень тяжело собрать детей в школу, я не представляю себе, как это сделать. Надо купить рабочие тетради по всем предметам и одеть-обуть всех очень тяжело. В. В. Путин, надеюсь, вы нас услышите — крик души матерей. Владикавказ.

ОКСАНА, 06 августа:

— На биржу встаньте.

мария, 04 августа:

-Да, я тоже получила выплаты и потратила их на ребенка, все до копейки. Хоть одела в школу ее и тетради рабочие взяла. Но этого мало ребенку, надо что-то кушать. Я мать-одиночка, работаю, на шесть тысяч в месяц живем, денег этих очень мало и не хватает на прожитье с нашими ценами в магазинах… Ребенок тоже хочет кушать и одевать его надо! Я думаю, что выплаты были сделаны специально перед голосованием, чтоб мы все проголосовали за Путина, мы получили деньги, можно теперь вообще забыть про детей и что у нас в стране творится….

Ирина, 06 августа:

— Так найдите другую работу, вот зачем рожали с такой зарплатой, чтоб вечно попрошайничать?

наталия, 06 августа:

— Если ты мать-одиночка, то зачем плодилась. Почему кто-то должен содержать тебя с твоими детьми. Расплодилась — содержи сама.

Ольга, 06 августа:

— Пусть вам Путин на стерилизацию скинется или на презервативы.

Татьяна, 07 августа:

-Я тоже мама мальчишек с возрастам 23, 22, 11, 2. Я не получаю пособие, так как не являюсь многодетной, и не прохожу. Мы же рожаем их для себя. Я не спорю, что очень бывает тяжело и хочется, чтобы дети были не хуже других. Ну мы же рожаем их для себя и должны рассчитывать свои силы. Ну не дали бы этих денег, ведь жили и собирали детей в школу. Никогда ни у кого ничего не просите.

Аноним, 05 августа:

— Пора уже успокоиться, не будет больше выплат.

Алена, 06 августа:

— Будут, только в середине августа. Перед школой. Выплаты на детей! А не на взрослых неблагодарных свиней!

аноним, 06 августа:

— Если вы мать-одиночка, то откуда у вас четверо детей и не работаете? А вы, мать-одиночка, когда рожали, думали каким местом? Работать не пробовали? От кого-то вы рожали этих четырех детей. Совести нет.

Виктория, 05 августа:

— Пару замков в своих продали — на всех денег хватило.

Аноним, 05 августа:

— Будем надеяться на лучшее, что Путин снизойдет с небес к бедным людям, которым действительно нужна помощь. Мне вот тоже троих надо собирать с мужем, зарплата на 2 работающих 15 тысяч, а считают с 13% к зарплате — разве справедливо? Малообеспеченным выплачивают детские 600 рублей — их на день не хватит на ребенка, нигде за границей такого нет.

Ирина, 05 августа:

— Дорогие мои, так всё. Мы проголосовали и на этом всё. Вы думаете, что детей поддерживали? Нет, надо было, чтобы побольше людей пришли на избирательные участки. Из чувства благодарности. Мы денежки получили, на участки пришли. В расчёте. Как говорится, деньги — товар.

Таша, 06 августа:

— Категорически не согласна с просьбами выплат 0-16, хватит. Жалуются, я, мол, мать-одиночка. Зачем было много детей рожать? Головой надо думать и рожать столько, сколько можешь содержать. Можешь содержать 10 детей, рожай их. Не можешь, заведи 1 ребёнка и остановись. Никто не подумал о категории 16-18, вот кому надо выплатить деньги, хотя бы раз.

Аноним, 05 августа:

— Стыдно за попрошаек

Анна, 05 августа:

— 4 августа была в пенсионном фонде. Мне сказали: ни пенсионерам, ни инвалидам ничего не дадут. Распоряжений нет. Ответили: Больше читайте ерунду разную. Вот и всё.

Наталия, 05 августа:

— Люди, не позорьтесь!!! Мы русские!!! Не надо просить, мы и сами справимся. Видно же, что над нами смеются и издеваются. И ещё при этом называя попрошайками. Хватит просить!

Аноним, 05 августа:

— Народ имеет право требовать! Конституция гарантирует достойную жизнь гражданам некогда Великой Державы! Но о какой достойной жизни может быть речь, если люди за двадцатку сутками горбатяться на износ? А дети как же? Я только благодаря колымам и подработкам, изрывая в кровь 5 точку, еле зарабатывал 35-40, не имея выходных. А как вирус — на одной голой зарплате в 12 000 рублей остались. У меня 2 детей, жена осталась без работы, снимаем квартиру, едим одну гречку. Это достойная жизнь? Выплаты, которые ещё в июне одобрили, так и не получили.

Вера, 05 августа:

— Сколько можно ныть по поводу дадут не дадут, работайте, господа, и живите и радуйтесь. Родили для себя, на что рассчитывали? Что государство вам должно? А что вы сделали для государства? Только и слышно «должно, должно». В наше время ничего не платили, рожали, воспитывали, а теперь только дай. А работать не пробовали? У меня трое, одна без алиментов и прочих выплат вырастила и поставила на ноги. А теперь работать не хотят, ждут детские и на них живут. Противно смотреть. Извините, если очень грубо. Наболело.

Нина, 05 августа:

— Не дают 10 000, значит в сентябре на выборы не ходить — сколько голосов потеряют.

Аноним, 06 августа:

— Ничего не потеряют… За тех, кто не придет они сами проголосуют и выберут того, кто им нужен… От граждан ничего не зависит в нашем государстве, мы ни на что не имеем право и и ничего нам не положено. МЫ РАБЫ!!!

Евгений, 05 августа:

— Как вам не стыдно, попрошайки? Пенсионеры и инвалиды и то не клянчат деньги, а вы…