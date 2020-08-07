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Сенсация: законность стройки нового полигона ТКО около кладбища Бердска проверит прокурор Искитимского района

17:33 07.08.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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Прокуратура региона 7 августа дала поручение межрайонному прокурору. О результатах проверки пообещали рассказать «Курьер. Среда. Бердск».

Сенсация: законность стройки нового полигона ТКО около кладбища Бердска проверит прокурор Искитимского района
Проверит на законность строительство свалки прокуратура Искитимского района
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Сенсация: законность стройки нового полигона ТКО около кладбища Бердска проверит прокурор Искитимского района

Сенсация: законность стройки нового полигона ТКО около кладбища Бердска проверит прокурор Искитимского районаОпасность будущего полигона около кладбища Бердска для экологии и людей не проверяло правительство Новосибирской области. Но его уже внесли в терсхемуЕщё 114 новостей

В прокуратуре Новосибирской области рассмотрели обращение редакции «Курьер. Среда. Бердск», направленное 3 августа, о строительстве полигона ТКО возле села Маяк Искитимского района, недалеко от кладбища Бердска. Напомним, предложил участок под свалку ТКО рядом с кладбищем Бердска, аэродромом «Бердск-Центральный» и рекой Раздельной правительству ООО «Полигон». А министр Архипов не запрещал каким-либо документом вести стройку на участке под будущую свалку компании. Но разрешение есть только на гараж. 7 августа прокуратура области уведомила редакцию, что дело было передано на рассмотрение искитимскому межрайонному прокурору.

— Сообщаю, что прокуратурой Новосибирской области искитимскому межрайонному прокурору поручено проверить законность планируемого строительства полигона ТКО, — сообщила начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Наталья Авдеева.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» вместе с активистами, выступающими против свалки и другими неравнодушными жителями города надеется, что после проверки строительство будет остановлено, а позже и вовсе отменено.

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