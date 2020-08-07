Замки на детскую площадку повесили уставшие от шума пенсионеры

В конфликт соседей в Воронеже вмешалась полиция. Управляющая компания срезала замки с качелей, которые скрипели.

В воронежском дворе уставшие от шума пенсионеры повесили замки на детскую площадку

Пенсионеры повесили замки на детскую площадку во дворе домов №2 и №2а по улице 121 Стрелковой Дивизии. И вот уже несколько дней играющие там малыши пользуются «скованными» качелями. Об этом в редакцию «Вести Воронеж» сообщили читатели в пятницу, 7 августа. В доказательство своих слов они прислали фотографии.

Что привело к такому серьёзному конфликту между соседями, сказать трудно. Жители домов давно просили во дворе детскую площадку. Но её появление всё же некоторых расстроило – пожилые люди регулярно жалуются на шум и скрип.

Поскольку двор – частная территория, конфликт разрешить могут только сами жильцы и представители управляющей компании, объяснили «Вести Воронеж» в управе Ленинского района. Людей уже попросили договориться. Правда, без участкового уполномоченного полиции сделать этого они не смогли.

Правоохранители выяснили, что замки на качели повесил мужчина, живущий на первом этаже одного из домов. Ему надоело, что детское оборудование постоянно скрипит. Своими действиями, по сути, он ничего не нарушил, поэтому привлечь его к ответственности невозможно, сказали в ГУ МВД по региону. Но участковый попросил вмешаться в конфликт сотрудников УК. И те, по сведениям ведомства, уже срезали замки.

Местные жители говорят, что пенсионеры борются с шумом и криками играющих детей уже давно. Ранее они разливали масло на лавочки, а также пачкали кетчупом горки.