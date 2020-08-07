Путин уверен: задержание россиян в Минске не скажется на выборах президента Белоруссии

Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию с задержанием в республике 33 граждан России.

Путин обсудил с Лукашенко задержание россиян в Минске. На этот раз по телефону

Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию с задержанием в республике 33 граждан России. Об этом сообщили 7 августа в Кремле.

«Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран».

Москва заинтересована в сохранении стабильной внутриполитической ситуации в Белоруссии и проведении президентских выборов в спокойной обстановке, добавили в Кремле.

Задержание граждан России в Белоруссии

Белорусские власти 29 июля сообщили о задержании 33 российских граждан. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. По этому делу также проходят местные оппозиционеры Николай Статкевич и Сергей Тихановский, чья жена Светлана баллотируется на пост президента.

В российском МИД заявили, что группа со всеми необходимыми документами следовала в Стамбул транзитом через Минск, логистику обеспечивала белорусская компания.

Трактовку ситуации белорусской стороной дипломаты назвали «одиозной» и не выдерживающей никакой критики.