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Россия взорвет ядерную бомбу. При каких условиях?

18:42 07.08.2020 Фото: Википедии
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Нанести по противнику ядерный удар возможно при поступлении информации об атаке или в ответ на применение любого оружия массового поражения — «попыткой уничтожения государства».

Россия взорвет ядерную бомбу. При каких условиях?
В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

В Генштабе Вооруженных сил РФ назвали условия, при которых Россия может нанести ядерный удар по противнику. Об этом в пятницу, 7 августа, рассказали начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба Александр Хряпин в интервью «Красной звезде».

По словам экспертов, Россия может нанести по противнику ядерный удар при поступлении информации об атаке России или территории ее союзников вражескими баллистическими ракетами. Во-вторых, ядерный ответ последует за применением любого оружия массового поражения — «попыткой уничтожения государства».

Кроме того, военные отметили, что после прекращения действия СНВ-3 в феврале 2021 года обстановка в мире осложнится. При этом США не предлагают решений по продлению договора.

«Подчеркнем, что это чрезвычайно опасный путь, потому что мир снова, как и во второй половине XX века, будет балансировать на грани мировой ядерной катастрофы», — говорится в публикации.

Под угрозой также находится стабильность Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что в последнее время серьезно увеличились риски ядерного противостояния. Россия, по его словам, не раз отмечала, что при ядерном столкновении победителей быть не может.

Однако в феврале 2018 года США приняли новую доктрину, согласно которой они оставляют за собой право превентивного ядерного удара. Кроме того, Вашингтон завершил модернизацию ядерных сил страны и начал разработку новых маломощных ракет.

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