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Скончалась от рака девочка в монастыре лишенного сана схимонаха Сергия

18:52 07.08.2020 Фото: vk.com
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По факту смерти ребенка в хосписе монастыря на Урале возбудили уголовное дело. Об этом сообщил врач-онколог Виктор Щипицын, оказывавший умершей медицинское сопровождение.

Скончалась от рака девочка в монастыре лишенного сана схимонаха Сергия
Девочка умерла в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, который удерживает лишенный сана Сергий (Романов)

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти девочки в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, который удерживает лишенный сана Сергий (Романов). Об этом в пятницу сообщил врач-онколог Виктор Щипицын в обращении, опубликованном представителем Сергия Всеволодом Могучевым на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее, 6 августа, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что подросток умер от болезни в хосписе женского монастыря.

«Непонятно, почему при поставленном диагнозе, гистологически верифицированном, Следственный комитет вдруг возбудил уголовное дело, пожелал судебно-медицинского вскрытия. Хотя достаточно патологоанатомического заключения», — сказал врач, которого Романов представил как специалиста, оказывавшего умершей девушке медицинское сопровождение.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах смерти ребенка. В пресс-службе регионального СУ СК не стали комментировать информацию о возбуждении уголовного дела.

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