07.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Отказались от гастролей по Белоруссии перед выборами российские звезды

19:08 07.08.2020 Фото: Википедии
0

Участие артистов в мероприятиях в поддержку президента страны Александра Лукашенко на фоне задержаний граждан России вызвало критику в соцсетях.

Отказались от гастролей по Белоруссии перед выборами российские звезды
Российские звезды отказались выступать в Минске перед выборами

Российские исполнители начали отказываться от участия в «предвыборных» концертах в Белоруссии, запланированных на 8 августа, за день до выборов главы государства.

В частности, певец Леонид Агутин на своей странице в Facebook обратился к белорусским гражданам и написал, что не приедет выступать по их же «многочисленным и настоятельным просьбам».

Певец Стас Пьеха оставил комментарий в Instagram, в котором написал, что приедет в Белоруссию в рамках своего тура осенью. «Не ранее», — подчеркнул он. Скриншот комментария опубликовал Telegram-канал «Беларусь головного мозга». Он же опубликовал и скриншот с отказом ехать в Белоруссию певицы Юлианы Карауловой якобы из-за пандемии коронавируса.

О переносе концертов в Белоруссии на более поздние сроки «в связи с ситуацией, которая сложилась в городе Минске вокруг концертов 8 августа» сообщила и группа «Кар-Мэн» на странице в Instagram.

В свою очередь, певец Григорий Лепс заявил, что его не интересует политика, а выступать в Белоруссии он намерен, потому что его «ждут люди», которым он хочет принести «радостные моменты своей музыкой», передает Telegram-канал «Подъем».

Власти Белоруссии запланировали на 8 августа в разных городах республики бесплатные праздничные концерты с участием российских исполнителей. Участие артистов в мероприятиях в поддержку президента страны Александра Лукашенко на фоне задержаний граждан России вызвало критику в российских и белорусских социальных сетях

9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Предвыборный период сопровождался акциями протеста, вызванными арестом и недопуском оппозиционных кандидатов. Митинги нередко заканчивались стычками с ОМОНом и массовыми задержаниями.

29 июля в санатории под Минском и на юге страны были задержаны 33 россиянина. Белорусские власти утверждают, что это бойцы частной военной кампании (ЧВК) Вагнера, которые планировали организовать массовые беспорядки перед выборами. Лукашенко заявил, что в Белоруссии могут устроить провокации Запад, определенные силы на Украине или «восточные братья».

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Еще задержат как деверсантов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кадыров увеличил свои доходы на 140 млн рублей за год
21:47 07-08-2020
Кадыров увеличил свои доходы на 140 млн рублей за год
БердскТри дня выбирать депутатов заксобрания в сентябре 2020 разрешили избирателям Бердска
21:36 07-08-2020
Три дня выбирать депутатов заксобрания в сентябре 2020 разрешили избирателям Бердска
Почему взорвался порт Бейрута? Бомбардировку не исключает президент Ливана
21:21 07-08-2020
Почему взорвался порт Бейрута? Бомбардировку не исключает президент Ливана
Сильные молитвы святой Анне 7 августа в Успение праведной матери Богородицы: Как правильно возносить молитву святой? 1
21:15 07-08-2020
Сильные молитвы святой Анне 7 августа в Успение праведной матери Богородицы: Как правильно возносить молитву святой?
Лайнер SSJ-100 подал сигнал тревоги при перелете из Ставрополя в Москву
21:12 07-08-2020
Лайнер SSJ-100 подал сигнал тревоги при перелете из Ставрополя в Москву
Международный день пива празднуют 7 августа 2020 года 5
21:04 07-08-2020
Международный день пива празднуют 7 августа 2020 года
Нелегально вывезли до 100 тыс. тонн зерна в Казахстан из засушливой Новосибирской области 1
21:03 07-08-2020
Нелегально вывезли до 100 тыс. тонн зерна в Казахстан из засушливой Новосибирской области
Сенсационная находка: Крупнейший в истории России цветной алмаз добыли в Якутии 2
20:43 07-08-2020
Сенсационная находка: Крупнейший в истории России цветной алмаз добыли в Якутии
БердскОстанки пяти бойцов нашли в Тверской области поисковики отряда "Кондор" из Бердска
20:34 07-08-2020
Останки пяти бойцов нашли в Тверской области поисковики отряда
Коронавирус бушует: свыше 100 зараженных каждый день уже три месяца выявляют в Новосибирской области
20:21 07-08-2020
Коронавирус бушует: свыше 100 зараженных каждый день уже три месяца выявляют в Новосибирской области