За изнасилование 13-летней дочери 13 лет строго режима получил ее отец

О случившемся стало известно, когда девочка сходила к гинекологу. Как сообщили в СКР по Курганской области, в ходе предварительного следствия насильник вину свою не признавал.

13-летнюю девочку изнасиловал родной отец

39-летний житель Каргапольского района совершил чудовищное преступление. Напившись, он изнасиловал родную дочь.

О случившемся стало известно, когда девочка, которой на тот момент еще не было и 14 лет, сходила к гинекологу. Врач сразу поняла, что с ребенком было совершено нечто ужасное. После этого девочка рассказала о преступлении и о своем отце инспектору ПДН.

Как сообщили в СУ СКР по Курганской области, в ходе предварительного следствия отец ребенка вину свою не признавал и настаивал на том, что его оговаривают. Однако собранные по делу доказательства говорили об обратном. До суда он находился под стражей.

Накануне мужчине был вынесен приговор: 13 лет колонии строгого режима. На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.