Расчлененный труп женщины в сумке нашел мальчик на берегу

Убитая числилась пропавшей без вести с середины апреля. Из речки Черной в Кургане выловили несколько пакетов с останками тело. Ее зарезали во время ссоры супруги.

Ребенок нашел на берегу сумку с расчлененным женским телом

В Кургане несовершеннолетний мальчик, прогуливаясь по берегу речки Черной в Рябково, нашел сумку. Что пережил ребенок, узнав о ее содержимом, можно только догадываться — в ней оказалось расчлененное тело женщины.

На данный момент обвиняемые в ее убийстве уже все рассказали в деталях и в ближайшее время ответят за содеянное перед судом, передает kurgan.ru. Напомним, жуткое преступление в апреле 2020 года совершила семейная пара. 45-летний мужчина и его 51-летняя супруга позвали к себе в гости 48-летнюю потерпевшую, с которой они были немного знакомы. Дома в квартире по улице К.Мяготина все выпили, и между женщинами завязалась ссора. Хозяйка не выдержала и схватилась за нож, нанеся гостье несколько ударов в грудь и шею, от которых та скончалась на месте происшествия.

Ранее супруги к уголовной ответственности никогда не привлекались. Не зная, что делать, они решили замести следы преступления. После того, как труп убитой пролежал в их квартире несколько дней, мужчина расчленил его, а потом пара на такси вывезла из дома фрагменты тела в пакетах и сумках, бросив их в реку Черная.

Спустя примерно месяц, вечером 21 мая, страшную находку на реке в районе улицы Анфиногенова обнаружил подросток, а на следующий день в водоеме нашли и остальные части тела погибшей, которая числилась с 17 апреля в розыске как пропавшая без вести.

Над этим делом работали одни из самых опытных следователей-криминалистов, которым вскоре удалось выйти на подозреваемых. Женщина была заключена под стражу, мужчина на время следствия находился под подпиской о невыезде.

— В ходе предварительного следствия вину в совершении инкриминируемых им деяний оба под тяжестью собранных доказательств признали полностью, — рассказали в СУ СКР по Курганской области. — В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.