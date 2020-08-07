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Розыск: вознаграждение за информацию об убивших мужчину у бара «Галстук» в Бердска предлагает полиция

20:04 07.08.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Преступление совершено в ночь на 22 марта 2020 года на ул. Ленина. Но злоумышленников до сих пор не задержали. Ориентировка с приметами, фоторобот подозреваемых.

Розыск: вознаграждение за информацию об убивших мужчину у бара Галстук в Бердска предлагает полиция
Мужчину зарезали у бара «Галстук» в центре Бердска

Отделом МВД России по городу Бердску устанавливается личность неустановленных мужчин, подозреваемых в убийстве гражданина, совершенном 22 марта 2020 года около 02.00 у дома №13а по ул. Ленина г. Бердска.

Приметы первого: на вид около 40-45 лет, рост около 170-175 см, среднего телосложения, плечи широкие, тип лица европейский, лицо овальное, волосы светлые, залысины, щеки впалые, глаза большие светлые, нос широкий, губы средние, шея широкая. Был одет: черная вязанная шапка, куртка черная до середины бедра, спортивные брюки темного цвета.

Приметы второго: на вид около 30-32 лет, рост около 180-185 см, среднего телосложения, тип лица европейский, волосы светлые, глаза большие светлые, нос широкий, губы средние. Был одет: куртка матерчатая темного цвета с капюшоном, до середины бедра, брюки темного цвета, обувь темного цвета.

Всем, кому что-либо известно о совершенном преступлении, а также причастных к нему лицах, изображенных на фотороботах, просьба сообщить в Отдел МВД России по городу Бердску по телефонам: (383-41) 3-00-23, 8-913-380-5856, 8-951-393-44-47. Конфиденциальность гарантируется.

За предоставление информации, способствующей раскрытию преступления, вознаграждение гарантируется.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что трагедия произошла в ночь на 22 марта. Драка началась в ночном клубе, а когда участники конфликта вышли на улицу, в ход пошли ножи. Налетчик вонзил нож и скрылся. Пострадавший, предположительно, мигрант из Узбекистана, скончался на месте. Собственник бара «Галстук» Игорь Шмаков утверждает, что в самом баре не было конфликта.

К читателям «Курьер. Среда. Бердск» в дом на ул. Комсомольской приходил участковый с вопросами. Он рассказал, что в ночь на 22 марта в баре «Галстук» произошла драка. Потом она переместилась во двор домов на ул. Комсомольской, где и был убит мигрант. Вскоре полицейские объявили розыск и опубликовали фото с видеокамер наблюдения.

Розыск: вознаграждение за информацию об убивших мужчину у бара Галстук в Бердска предлагает полиция
Подозреваемый в убийстве
Розыск: вознаграждение за информацию об убивших мужчину у бара Галстук в Бердска предлагает полиция
Подозреваемый в убийстве
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От редакции

Найдут злодеев?

), 07 августа 2020 21:45
НВР:а искали?

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