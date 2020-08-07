Останки пяти бойцов нашли в Тверской области поисковики отряда «Кондор» из Бердска

Бердский поисковой отряд «Кондор» приступил к раскопкам в Бельском районе

Бердский поисковой отряд «Кондор» под руководством командира поискового отряда Алексея Батенева ведет раскопки на местах боевых действий Великой Отечественной войны в городе Белый и Бельском районе.

Это уже 19 поисковая экспедиция ребят в Тверскую область. 26 июля они отправились в город-побратим Белый, чтобы продолжить поиски останков военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны. На сегодняшний день на местах сражений участниками экспедиции были найдены останки 5 бойцов, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска 7 августа.

Церемония захоронения воинов в этом году пройдет 13 августа. В торжественной обстановке при участии представителей ветеранского движения, администрации и жителей города Белый поисковики предадут земле останки павших солдат. А 14 августа «Кондор» традиционно примет участие в митинге, посвященном Дню памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Возвращение ребят в Бердск ожидается 19 августа.