Нелегально вывезли до 100 тыс. тонн зерна в Казахстан из засушливой Новосибирской области

В регионе объявлена ЧС природного характера, в хозяйствах более половины районов области погибли или пострадали от засухи посевы яровых, а значит самим не хватит. Кроме того, незаконный экспорт бьет по налогам.

Меры по пресечению нелегального вывоза зерна в Казахстан обсудили в Правительстве региона

Заместитель Губернатора Новосибирской области Вячеслав Ярманов провел 7 августа совещание по вопросу учета зерна, производимого на территории Новосибирской области, при его вывозе в Республику Казахстан. Участие в совещании приняли руководители регионального министерства сельского хозяйства, Пограничного Управления ФСБ России по Новосибирской области, Сибирского Таможенного Управления, Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

«Существующая проблема отсутствия полноценного учета и прослеживаемости российского зерна при вывозе с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан сегодня препятствует как обеспечению продовольственной стабильности региона, так и наращиванию объемов экспорта», – отметил заместитель Губернатора Вячеслав Ярманов.

Особенную актуальность проблема нелегального экспорта зерна в Казахстан, по словам заместителя Губернатора, может получить именно в 2020 году: на территории Новосибирской области объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, в хозяйствах более половины районов области погибли или пострадали от засухи посевы яровых, а значит возможно снижение валового сбора зерновых и масличных культур.

Как сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, по данным таможенной статистики в Казахстан экспортировано 61,2 тыс тонн зерновых культур урожая 2019 года. Вместе с тем, согласно экспертной оценке, объем зерновых и масличных культур, нелегально вывезенный на территорию Республики Казахстан из Новосибирской области, составляет от 50 до 100 тысяч тонн.

«Нелегальный экспорт влечет колоссальные потери налогов для государства и деформирует зерновой баланс по обе стороны границы: недобросовестные участники рынка оставляют региональных мукомолов, элеваторную отрасль, а также легальный трейдерский бизнес без зерна», – отметил министр.

Как правило, нелегальный вывоз зерновых культур через границу осуществляется грузовым автомобильным транспортом, минуя пункты контроля. Поэтому главная задача, поставленная заместителем Губернатора перед участниками совещания – усиление контроля в отношении грузового автомобильного транспорта с зерном, пересекающего границу, и обязательность проверок наличия всех необходимых сопроводительных документов на вывозимое зерно в пунктах пропуска.

Минсельхозу Новосибирской области Вячеслав Ярманов поручил провести дополнительную разъяснительную работу с сельскохозяйственными организациями, напомнив аграриям о необходимости предоставлять достоверные сведения об объемах производства зерна и его реализации, а также о необходимости строгого соблюдения требований законодательства при экспорте зерна, в том числе в Республику Казахстан.