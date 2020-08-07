Лайнер SSJ-100 подал сигнал тревоги при перелете из Ставрополя в Москву

Самолет благополучно приземлился в Шереметьево, несмотря на возможные технические неисправности.

Самолет будет осмотрен технической службой

Самолет Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги во время полета из Ставрополя в Москву 7 августа. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.

«Самолет SSJ-100 рейсом Ставрополь — Москва за полчаса до посадки в Шереметьево подал сигнал тревоги и стал снижаться. По предварительным данным, причиной подачи сигнала стала возможная техническая неисправность», — сказал собеседник агентства.

Позже SSJ-100 благополучно приземлился в Шереметьево.

«Самолет совершил посадку в Шереметьево в 16:51», — сказал собеседник агентства.