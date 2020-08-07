Почему взорвался порт Бейрута? Бомбардировку не исключает президент Ливана

Другие версии произошедшего могут быть связаны с халатностью или несчастным случаем, отметил Мишель Аун. Взрыв произошел при сварочных работах на одном из складов порта, где хранилась конфискованная 7 лет назад аммиачная селитра.

Президент Ливана назвал три версии взрыва в Бейруте

В Ливане изучают три версии взрыва в порту Бейрута. Об этом заявил глава государства Мишель Аун. Его слова приводятся на сайте президента страны.

Аун отметил, что точные причины происшествия пока не установлены, но, по одной из версий, «существует возможность внешнего вмешательства». По словам президента, взрыв в Бейруте мог произойти в результате сброса бомбы или ракеты. «Я лично попросил президента Франции предоставить нам аэрофотоснимки, если они доступны французам, чтобы мы могли определить, были в воздухе самолеты или ракеты», — сказал Аун.

Он добавил, что если французская сторона не сможет предоставить снимки, ливанские власти обратятся за помощью к другим странам.

Другие версии произошедшего могут быть связаны с халатностью или несчастным случаем, отметил президент. Фотографии помогут установить, является ли взрыв в Бейруте результатом внешней агрессии или это случилось из-за халатности, заключил Аун.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. Взрывная волна в радиусе нескольких километров повредила множество зданий, в том числе несколько больниц. От полученных травм погибли более 130 человек, пострадали около 5 тыс. Среди тех, кто получил ранения, жена и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

По предварительной версии властей страны, взрыв произошел во время сварочных работ на одном из складов порта, где хранилась конфискованная семь лет назад аммиачная селитра.

После взрыва в Бейруте задержали 16 сотрудников порта. По данным телеканала LBC, среди них был и его директор Хасан Корейтем. По словам исполняющего обязанности государственного уполномоченного судьи Фади Акики, в ходе расследования обстоятельств инцидента правоохранительные органы допросили более 18 человек, включая должностных лиц cовета директоров порта Бейрута и Таможенного департамента.