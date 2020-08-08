Заразились коронавирусом 43 медика в ЦГБ Бердска, заявила Алла Дробинская

На оперативном штабе 7 августа главврач бердской ЦГБ Алла Дробинская рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о зараженных коронавирусом медиков — большинство подхватили инфекцию вне стен больницы.
-На сегодняшний день коронавирусом заражены 43 медицинских сотрудника. 16 человек заразились в больнице. Остальные заразились вне стен лечебного учреждения. 9 медиков находятся на больничном. На стационарном лечении 5 человек. Остальные госпитализированы в инфекционный госпиталь,- отметила Алла Николаевна.
Напомним, ранее 31 июля сообщалось, что 38 сотрудников медицинского и немедицинского персонала заражены коронавирусом.
Медики на передовой, естественно что они в группе риска. Только не понятно про тех, кто якобы заразился в быту. Это мало вероятно. Скорее всего на работе заразились, просто не смогли это доказать. Вот их жалко. Спасали людей, а остались без выплат
Так получилось что я уже месяц на карантине! И все знакомые посмеиваются, летом отдыхать надо а не сидеть на карантине. Спросят что пил,
Как лечили,вкус появился и все значит прошло у них!!!
Прочитал про семью с детьми которых в Новосиб отправили! Хотелось бы их услышать из первых уст. Каково это?
Ну а как добивался что бы мазок взяли писать не буду,