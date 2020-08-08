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Заразились коронавирусом 43 медика в ЦГБ Бердска, заявила Алла Дробинская

22:11 08.08.2020, Алина Бурова Фото: pixabay
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6 человек заразились в больнице. 9 медиков находятся на больничном. Большинство медиков пребывают в инфекционном госпитале.

Заразились коронавирусом 43 медика в ЦГБ Бердска, заявила Алла Дробинская
Увеличилось количество зараженных коронавирусом среди медицинских сотрудников в Бердске
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На оперативном штабе 7 августа главврач бердской ЦГБ Алла Дробинская рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о зараженных коронавирусом медиков — большинство подхватили инфекцию вне стен больницы.

-На сегодняшний день коронавирусом заражены 43 медицинских сотрудника. 16 человек заразились в больнице. Остальные заразились вне стен лечебного учреждения. 9 медиков находятся на больничном. На стационарном лечении 5 человек. Остальные госпитализированы в инфекционный госпиталь,- отметила Алла Николаевна.

Напомним, ранее 31 июля сообщалось, что 38 сотрудников медицинского и немедицинского персонала заражены коронавирусом.

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От редакции

Жалко медиков?

Аноним, 07 августа 2020 11:20
Конечно,за копейки гробят свое здоровье.
Аноним, 07 августа 2020 11:39
НВР:
Медики на передовой, естественно что они в группе риска. Только не понятно про тех, кто якобы заразился в быту. Это мало вероятно. Скорее всего на работе заразились, просто не смогли это доказать. Вот их жалко. Спасали людей, а остались без выплат
Ириска, 07 августа 2020 23:37
Вранье, заразились на работе! Но жалко денежек!
Аноним, 07 августа 2020 23:58
не... вирус меченый: "на работе" и "в быту"
Мила, 08 августа 2020 15:57
Да вот именно, че, вирус автограф оставил с адресом где он прицепился?! Ясное дело, в больнице!А вот денежки лучше себе да приближенным начислить, как самым пострадавшим! Жаль медработников, рискуют своим здоровьем!
Аноним, 08 августа 2020 13:08
Статистика не подтверждает слова главврача ЦГБ.Почему тогда процент заболевших медиков на порядок выше.чем остальных горожан? Цифры не обманешь.Либо в городе значительно больше больных,чем нам сообщают.Либо медики заболели на работе.
Гость, 08 августа 2020 14:27
Больных конечно больше, я имею ввиду бессимптомных!! Даже при потере обоняния и вкуса никто не торопится сообщит. Более того умалчивают до последнего пока не станет хуже. Смотрите,самообратившихся нет уже долгое время.
Так получилось что я уже месяц на карантине! И все знакомые посмеиваются, летом отдыхать надо а не сидеть на карантине. Спросят что пил,
Как лечили,вкус появился и все значит прошло у них!!!
Прочитал про семью с детьми которых в Новосиб отправили! Хотелось бы их услышать из первых уст. Каково это?
Ну а как добивался что бы мазок взяли писать не буду,

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