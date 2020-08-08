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Гигантская лужа у ТЦ "Астор" Бердска попала на видео. Почему в ней тонут машины, не ответила власть Бердска

22:14 08.08.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Лужа была здесь и год назад. "Курьер. Среда. Бердск" стал свидетелем, как вода стоит там и 6 августа. А дождей не было уже давно. Почему здесь образуется вода и насколько это опасно для просадки грунта, задан вопрос начальнику УЖКХ Максиму Совбанову.

Гигантская лужа у ТЦ Астор Бердска попала на видео. Почему в ней тонут машины, не ответила власть Бердска
Огромная лужа у "Астора" Бердска не исчезает годами

Огромная лужа месяцами стоит на дороге параллельной ул. Красная Сибирь у магазина "Астор" Бердска. Она не исчезает даже в жаркую погоду. Она была там и год назад. "Курьер. Среда. Бердск" стал свидетелем, как вода стоит там и 6 августа. На карте 2Гис эта дорога никак не названа, дальше она переходит в ул. Кольцова.

Почему здесь образуется вода, и насколько это опасно для просадки грунта, ведь рядом большой торговый центр, "Курьер. Среда. Бердск" поинтересовался у начальника управления ЖКХ Бердска Максима Совбанова. Но тот сослался на занятость и отправил в пресс-центр мэрии.

В пресс-службу администрации направлены вопросы:

1. Откуда здесь образуется вода? Дождей давно не было.
2. Кто отвечает за эту дорогу?
3. Кто должен откачивать эту воду?
4. Насколько опасно постоянное стояние здесь воды?
Ведь возможна просадка грунта, а рядом большой торговый центр "Астор".
5. Как мэрией города будет решен вопрос со стоянием воды здесь?
Как только будет получен ответ - мы опубликуем продолжение.

Напомним, "Курьер.Среда.Бердск" уже неоднократно писал об этой луже. В один период дорога у "Астора" даже обрела своего хозяина, когда один из водителей лишился бампера машины в этой гигантской луже. Мэрии пришлось за это заплатить 100 тыс. рублей.

Автор видео Алена Романцова

Гигантская лужа у ТЦ Астор Бердска попала на видео. Почему в ней тонут машины, не ответила власть Бердска
Лужа "Астора" стояла и год назад кода здесь "искали бомбу"
Гигантская лужа у ТЦ Астор Бердска попала на видео. Почему в ней тонут машины, не ответила власть Бердска
Гигантская лужа у ТЦ Астор Бердска попала на видео. Почему в ней тонут машины, не ответила власть Бердска
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От редакции

Всегда здесь стоит лужа?

Жители города, 07 августа 2020 11:24
Какое образование у господина Совбанова? Как он может ответить на такие профессиональные вопросы
Аноним, 08 августа 2020 11:33
Ноль по вдоль!
Аноним, 07 августа 2020 11:43
Много ли людей пользуется этой дорогой? Отсюда и актуальность этого вопроса. Часто езжу в астор и никогда по этой дороге. Она ОЧЕНЬ мало востребована. А усилия администрации надо направлять на нужды большинства жителей города. Денег на всякие мелочи не хватит!
житель, 07 августа 2020 12:55
Постоянно пользовались дорогой жители улицы Кольцова и работники лесхоза, пока она не превратилась в этот ужас. Вами может и не востребована, а нам нужна! Зато дорожники на ней разметку делают и по луже наверное тоже!
Аноним, 07 августа 2020 12:08
Может там макет набережной разместить? С причалом? Вот и польза.
Аноним, 07 августа 2020 12:13
"Ведь возможна просадка грунта, а рядом большой торговый центр «Астор»"
А до строительства указанного центра лужа была? Может в этом причина как раз?
Андрей, 07 августа 2020 13:35
Что гадать на кофейной гуще?Должны специалисты отвечать на такие вопросы !
Гость, 07 августа 2020 12:16
В парке на новом асфальте после дождя стояли обшЫрные лужЫ! Неправильно исполнен профиль. В первой половине парка он сделан грамотно - выпуклым! А половину этого лета делают с плоским профилем. Будет застой воды, разморозка покрытия и преждевременное разрушение. Кто будет отвечать? Как всегда - никто?
горожанин, 07 августа 2020 12:32
Раньше до постройки Астора лужи на этом месте не было.На месте где сейчас супермаркет была большая берёзовая роща за Гигантовским забором,а вдоль росло много вербы,вот вся эта растительность эту воду использовала для своей жизнедеятельности,а теперь этой воде деваться некуда,всё вырубили.
Аноним, 07 августа 2020 13:39
Это очень интересный участок "для эксплуатации платформы грузопассажирской". И газ к нему уже подвели. Могу предположить, что будут дома. Ну, а чьи - понятно. ГСК там уже появилось. Лесок будет нарезан как тортик.
Аноним, 07 августа 2020 17:10
НВР:
Я только 4 года вижу лужу,а до этого необращала внимание
ПДД, 07 августа 2020 20:43
В этом месте была потеряна подвеска автомобиля в бытность директором УЖХ Захаровым.

Давайте проголосуем за городскую достопримечательность - канал им. Захарова

Пусть будет человек и достояние города, как человек и пароход.
Поросёнок Пётр, 08 августа 2020 00:02
Это легендарная лужа, которая не высыхает вот уже как почти 10 лет. Нужно внести её в реестр городских достопримечательностей и взять под охрану ЮНЕСКО.
Аноним, 08 августа 2020 11:44
По ней никто и не ездит, потому что там лужа ВСЕГДА! А так было бы удобно, из Астора направо и до Павлова, Боровой сразу доехал. Выезжать удобнее, минуешь пару светофоров точно.
Аноним, 08 августа 2020 23:32
Это вечная лужа и откуда берется в ней вода.
Канализация наверное, в 2006 году ее не было.

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