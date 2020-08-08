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"Брызнули перцовым баллончиком в окно и убежали": Жалуются на атаковавших квартиры 1-го этажа по ул. Рогачева жители Бердска

22:16 08.08.2020, Алина Бурова Фото: pixabay
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Как утверждают пострадавшие, во время произошедшего они беззаботно спали. Проснулись, когда жуткий запах уже распространился по квартире.

Брызнули перцовым баллончиком в окно и убежали: Жалуются на атаковавших квартиры 1 го этажа по ул. Рогачева жители Бердска
Брызнули из перцового баллончика жителям в открытое окно, когда те спали

Собственники квартиры на 1 этаже по ул. Рогачева в Бердске беззаботно спали, когда подростки прошли ночью мимо их окон и брызнули им из перцового баллончика. Проснулись, когда вовсю почувствовали отвратительный запах. В результате произошедшего пострадавшие подали заявление в полицию.

- с 5 на 6 августа по улице Рогачева неизвестная компания малолеток, проходя мимо нашего дома, брызнули перцовым баллончиком в моё окно. В это время уже всё спали, проснулись от жуткого запаха в квартире и кашля. Люди, кто живёт на первых этажах, будьте бдительны и закрывайте окна, - поделилась Ольга Музыченко в социальной сети.

Также Ольга заявила, что утром узнала от знакомых случаи распыления вещества и в соседних квартирах.

Пост активно прокомментировали пользователи социальных сетей.

- Баллон от Техкрима стоит от 450 рублей, тут на собак то лишний раз брызгать неохота, а они развлекаются. Богатенькие хулиганы нынче пошли, - высказал своё мнение Игорь Манштейн.

- Сейчас просто так всех молодых будут дербанить. Ладно бы за ухо поймали, то я понимаю еще,- отметил Al Capone.

- Таких ублюдков лучше порчей пугать, чем полицией, всё равно их не найдут и откажут в отношении неустановленного лица, - изъявил Денис Простов.

Напомним, что газовый баллончик — средство защиты, регламентировано Федеральном законом «Об оружии».

Особенность применения данного средства заключается в поражении и сильном раздражении слизистой оболочки верхних дыхательных путей.

Согласно статье аэрозоли не нуждаются в дополнительной разрешительной документации, но продаются только тем, кто достиг 18 лет.

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От редакции

Накажут виновных?

Аноним, 07 августа 2020 19:52
НВР:
Ростелеком устанавливает везде камеры. Значит можно посмотреть видео и узнать кто это делает. И вообще это должно быть наказуемо. И вообще может привести к смерти. Ведь у кого-то может анафилактический шок от этого случиться.
Аноним, 07 августа 2020 21:30
"Ростелеком устанавливает везде камеры. Значит можно посмотреть видео и узнать кто это делает."

И что толку от этих камер, кроме счетов которые будут вещать на жителей домов ,списывая их на общедомовое имущество? Почитайте московские форумы, обсуждающие установку видеокамер , а важнее послевкусие спустя три- пять лет после установки, так сказать плоды, которые пожали жильцы этих окамеренных домов! Так вот мои выводы, что жители очень недовольны тем, что в случае краж и угонов, эти камеры вдруг оказались либо не включёнными или с квадратными изображениями , где толком ничего не разберешь и это в большинстве случаев, чудеса да и только, а конские счета регулярно , каждый месяц за видеонаблюдение+интернет+обслуживание+хранение видеоархивов приходят, а толку ноль!
Аноним, 08 августа 2020 07:17
НВР:
Кого, да и кто будет искать, не полиция же, это точно...

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