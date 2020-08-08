"Брызнули перцовым баллончиком в окно и убежали": Жалуются на атаковавших квартиры 1-го этажа по ул. Рогачева жители Бердска

Собственники квартиры на 1 этаже по ул. Рогачева в Бердске беззаботно спали, когда подростки прошли ночью мимо их окон и брызнули им из перцового баллончика. Проснулись, когда вовсю почувствовали отвратительный запах. В результате произошедшего пострадавшие подали заявление в полицию.
- с 5 на 6 августа по улице Рогачева неизвестная компания малолеток, проходя мимо нашего дома, брызнули перцовым баллончиком в моё окно. В это время уже всё спали, проснулись от жуткого запаха в квартире и кашля. Люди, кто живёт на первых этажах, будьте бдительны и закрывайте окна, - поделилась Ольга Музыченко в социальной сети.
Также Ольга заявила, что утром узнала от знакомых случаи распыления вещества и в соседних квартирах.
Пост активно прокомментировали пользователи социальных сетей.
- Баллон от Техкрима стоит от 450 рублей, тут на собак то лишний раз брызгать неохота, а они развлекаются. Богатенькие хулиганы нынче пошли, - высказал своё мнение Игорь Манштейн.
- Сейчас просто так всех молодых будут дербанить. Ладно бы за ухо поймали, то я понимаю еще,- отметил Al Capone.
- Таких ублюдков лучше порчей пугать, чем полицией, всё равно их не найдут и откажут в отношении неустановленного лица, - изъявил Денис Простов.
Напомним, что газовый баллончик — средство защиты, регламентировано Федеральном законом «Об оружии».
Особенность применения данного средства заключается в поражении и сильном раздражении слизистой оболочки верхних дыхательных путей.
Согласно статье аэрозоли не нуждаются в дополнительной разрешительной документации, но продаются только тем, кто достиг 18 лет.
Ростелеком устанавливает везде камеры. Значит можно посмотреть видео и узнать кто это делает. И вообще это должно быть наказуемо. И вообще может привести к смерти. Ведь у кого-то может анафилактический шок от этого случиться.
И что толку от этих камер, кроме счетов которые будут вещать на жителей домов ,списывая их на общедомовое имущество? Почитайте московские форумы, обсуждающие установку видеокамер , а важнее послевкусие спустя три- пять лет после установки, так сказать плоды, которые пожали жильцы этих окамеренных домов! Так вот мои выводы, что жители очень недовольны тем, что в случае краж и угонов, эти камеры вдруг оказались либо не включёнными или с квадратными изображениями , где толком ничего не разберешь и это в большинстве случаев, чудеса да и только, а конские счета регулярно , каждый месяц за видеонаблюдение+интернет+обслуживание+хранение видеоархивов приходят, а толку ноль!
Кого, да и кто будет искать, не полиция же, это точно...