"Брызнули перцовым баллончиком в окно и убежали": Жалуются на атаковавших квартиры 1-го этажа по ул. Рогачева жители Бердска

Как утверждают пострадавшие, во время произошедшего они беззаботно спали. Проснулись, когда жуткий запах уже распространился по квартире.

Брызнули из перцового баллончика жителям в открытое окно, когда те спали

Собственники квартиры на 1 этаже по ул. Рогачева в Бердске беззаботно спали, когда подростки прошли ночью мимо их окон и брызнули им из перцового баллончика. Проснулись, когда вовсю почувствовали отвратительный запах. В результате произошедшего пострадавшие подали заявление в полицию.

- с 5 на 6 августа по улице Рогачева неизвестная компания малолеток, проходя мимо нашего дома, брызнули перцовым баллончиком в моё окно. В это время уже всё спали, проснулись от жуткого запаха в квартире и кашля. Люди, кто живёт на первых этажах, будьте бдительны и закрывайте окна, - поделилась Ольга Музыченко в социальной сети.

Также Ольга заявила, что утром узнала от знакомых случаи распыления вещества и в соседних квартирах.

Пост активно прокомментировали пользователи социальных сетей.

- Баллон от Техкрима стоит от 450 рублей, тут на собак то лишний раз брызгать неохота, а они развлекаются. Богатенькие хулиганы нынче пошли, - высказал своё мнение Игорь Манштейн.

- Сейчас просто так всех молодых будут дербанить. Ладно бы за ухо поймали, то я понимаю еще,- отметил Al Capone.

- Таких ублюдков лучше порчей пугать, чем полицией, всё равно их не найдут и откажут в отношении неустановленного лица, - изъявил Денис Простов.

Напомним, что газовый баллончик — средство защиты, регламентировано Федеральном законом «Об оружии».

Особенность применения данного средства заключается в поражении и сильном раздражении слизистой оболочки верхних дыхательных путей.

Согласно статье аэрозоли не нуждаются в дополнительной разрешительной документации, но продаются только тем, кто достиг 18 лет.