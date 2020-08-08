Шашлыки подорожали: Цена свинины и мяса птицы выросла за месяц на 26-32%

Это связано со многими факторами: шашлычный сезон, многие находятся не в отпусках, предложения много, поэтому и потребление мяса растет, говорит эксперт.

"Шашлычный сезон". Что происходит с ценами на мясо?

Мясо у производителей дорожает, пишут СМИ. Что это значит для потребителя, объяснил в эфире радио Sputnik управляющий партнер Agro and Food communications Илья Березнюк.

Свинина и мясо птицы подорожали за месяц на 26-32%, сообщают СМИ со ссылкой на производителей колбас. Поставщики объясняют рост цен сезонным ростом спроса и прогнозируют, что уже в конце лета спрос и, соответственно, цена упадут.

Сравнивать цены нужно с аналогичным периодом предыдущего года, а не с предыдущим месяцем, отметил управляющий партнер Agro and Food communications Илья Березнюк, который тоже считает, что это увеличение – временное, и на конечном потребителе оно не скажется.

"Нужно сравнивать с периодами годом ранее и еще раньше. Лето – всегда волатильный период. Это связано со многими факторами: шашлычный сезон, многие находятся не в отпусках, предложения много, поэтому и потребление мяса растет. Мы ожидаем падения цены, не глобального, но мы не видим тенденции для роста", – полагает Илья Березнюк.

По его оценке, предложение на этом рынке способно удовлетворить и экспортный, и внутренний спрос, поэтому в целом в начале года цены снижались.

"С начала года по июль снижались оптовые цены на птицу и свинину (они идут друг за другом, поскольку взаимозаменяемы в плане потребительского спроса). На это влияет то, что у нас в принципе производство увеличилось, экспорт растет, он помогает, но производим мы больше, чем экспортируем. Поэтому предложения на рынке достаточно много – цена падает. Сыграла свою роль и пандемия: большое влияние оказали закупки для ресторанов и отелей. В этом сегменте падение мяса птицы было порядка 22%. На мой взгляд, к концу года вырастет предложение на 1-2% и, соответственно, потребление", – отметил Илья Березнюк.