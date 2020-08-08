07.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Развалился пополам самолет Air India при жесткой посадке в Индии. Есть жертвы

00:09 08.08.2020 Фото: www.hindustantimes.com
0

По предварительным данным, один из двух погибших — пилот самолета. Также сообшается, что не менее 40 человек пострадали.

Развалился пополам самолет Air India при жесткой посадке в Индии. Есть жертвы
В Индии самолет при посадке выкатился за пределы ВПП и развалился

Рейс Air India Express с 191 пассажирами на борту, следовавший из Дубая, вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Кожикоде в Керале в пятницу вечером, сообщили новостные телеканалы, передает  https://www.hindustantimes.com/

Считается, что один из пилотов самолета погиб в результате аварии. Предварительные изображения с места происшествия показали, что самолет раскололся на две части, вся взлетно-посадочная полоса покрыта обломками. Согласно первоначальным сообщениям, как минимум 40 пассажиров пострадали. Двое погибли.

Рейс Air India Express собирался приземлиться, когда произошла авария. Преодолев взлетно-посадочную полосу, самолет развалился на части. Инцидент произошел на фоне сильного дождя в этом районе. Рейс вылетел из-под взлета из-за плохой погоды в 19.38. На борту лайнера находился 191 пассажир, включая членов экипажа.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Боитесь летать самолетами?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Развалился пополам самолет Air India при жесткой посадке в Индии. Есть жертвы
00:09 08-08-2020
Развалился пополам самолет Air India при жесткой посадке в Индии. Есть жертвы
Новосибирский мэр призвал горожан не «кормить голубей»
23:59 07-08-2020
Новосибирский мэр призвал горожан не «кормить голубей»
БердскСемью с 2 детьми увезли в больницу Новосибирска из-за COVID-19 за сутки на 7 августа. Новых зараженных 6 1
23:47 07-08-2020
Семью с 2 детьми увезли в больницу Новосибирска из-за COVID-19 за сутки на 7 августа. Новых зараженных 6
БердскЗаразились коронавирусом 43 медика в ЦГБ Бердска, заявила Алла Дробинская 4
23:45 07-08-2020
Заразились коронавирусом 43 медика в ЦГБ Бердска, заявила Алла Дробинская
БердскНе кормят свининой пенсионеров в «свинарнике» пансионата им. Калинина в Бердске, признался Минтруд
23:45 07-08-2020
Не кормят свининой пенсионеров в «свинарнике» пансионата им. Калинина в Бердске, признался Минтруд
Бердск«Плодятся ради льгот»: За выплату 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет подписали петицию 235 000 россиян 11
23:43 07-08-2020
«Плодятся ради льгот»: За выплату 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет подписали петицию 235 000 россиян
БердскГигантская лужа у ТЦ "Астор" Бердска попала на видео. Почему в ней тонут машины, не ответила власть Бердска 12
23:37 07-08-2020
Гигантская лужа у ТЦ
БердскВыплаты Путина: какого числа приходят в августе 2020 - 5000, 10000, 3000 рублей 192
23:35 07-08-2020
Выплаты Путина: какого числа приходят в августе 2020 - 5000, 10000, 3000 рублей
БердскВыплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет? 1421
23:32 07-08-2020
Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?
БердскОпасность будущего полигона около кладбища Бердска для экологии и людей не проверяло правительство Новосибирской области. Но его уже внесли в терсхему 9
23:32 07-08-2020
Опасность будущего полигона около кладбища Бердска для экологии и людей не проверяло правительство Новосибирской области. Но его уже внесли в терсхему