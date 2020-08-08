Развалился пополам самолет Air India при жесткой посадке в Индии. Есть жертвы

По предварительным данным, один из двух погибших — пилот самолета. Также сообшается, что не менее 40 человек пострадали.

В Индии самолет при посадке выкатился за пределы ВПП и развалился

Рейс Air India Express с 191 пассажирами на борту, следовавший из Дубая, вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Кожикоде в Керале в пятницу вечером, сообщили новостные телеканалы, передает https://www.hindustantimes.com/

Считается, что один из пилотов самолета погиб в результате аварии. Предварительные изображения с места происшествия показали, что самолет раскололся на две части, вся взлетно-посадочная полоса покрыта обломками. Согласно первоначальным сообщениям, как минимум 40 пассажиров пострадали. Двое погибли.

Рейс Air India Express собирался приземлиться, когда произошла авария. Преодолев взлетно-посадочную полосу, самолет развалился на части. Инцидент произошел на фоне сильного дождя в этом районе. Рейс вылетел из-под взлета из-за плохой погоды в 19.38. На борту лайнера находился 191 пассажир, включая членов экипажа.