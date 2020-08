Развалился пополам самолет Air India при жесткой посадке в Индии. Есть жертвы

Рейс Air India Express с 191 пассажирами на борту, следовавший из Дубая, вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Кожикоде в Керале в пятницу вечером, сообщили новостные телеканалы, передает https://www.hindustantimes.com/

Считается, что один из пилотов самолета погиб в результате аварии. Предварительные изображения с места происшествия показали, что самолет раскололся на две части, вся взлетно-посадочная полоса покрыта обломками. Согласно первоначальным сообщениям, как минимум 40 пассажиров пострадали. Двое погибли.

Рейс Air India Express собирался приземлиться, когда произошла авария. Преодолев взлетно-посадочную полосу, самолет развалился на части. Инцидент произошел на фоне сильного дождя в этом районе. Рейс вылетел из-под взлета из-за плохой погоды в 19.38. На борту лайнера находился 191 пассажир, включая членов экипажа.

Air India Express aircraft from Dubai to Calicut with 191 passengers crashes after overshooting the runway and going into the valley. Fire tenders and ambulances rushed to the spot pic.twitter.com/Gih2RZrxDp

