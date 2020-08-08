Еще 3 зараженных коронавирусом выявили за сутки на 8 августа в Бердске. Всего 217 больных

При этом тесты на коронавирусную инфекцию за последние 24 часа взяли у еще у 43 бердчан.

Коронавирус продолжает свирепствовать в Бердске

По данным оперативного штаба, на 8 августа в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 64 жителя города, из них детей - 15.

По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 64 бердчанами. Самообратившихся граждан нет. Выздоровели и выписались около 200 пациентов. Но за сутки взято еще тестов на коронавирусную инфекцию у 43 бердчан.

На утро субботы выявили 3 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 217 случаев заболевания.