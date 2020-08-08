08.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Еще 3 зараженных коронавирусом выявили за сутки на 8 августа в Бердске. Всего 217 больных

18:14 08.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
3 1

При этом тесты на коронавирусную инфекцию за последние 24 часа взяли у еще у 43 бердчан.

Еще 3 зараженных коронавирусом выявили за сутки на 8 августа в Бердске. Всего 217 больных
Коронавирус продолжает свирепствовать в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Еще 3 зараженных коронавирусом выявили за сутки на 8 августа в Бердске. Всего 217 больных

Еще 3 зараженных коронавирусом выявили за сутки на 8 августа в Бердске. Всего 217 больныхЧто нужно знать для поездки на отдых в Турцию? Памятку разработал РостуризмЕщё 1862 новостей

По данным оперативного штаба, на 8 августа в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 64 жителя города, из них детей - 15.

По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 64 бердчанами. Самообратившихся граждан нет. Выздоровели и выписались около 200 пациентов. Но за сутки взято еще тестов на коронавирусную инфекцию у 43 бердчан.

На утро субботы выявили 3 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 217 случаев заболевания.

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться
Екатерина, 08 августа 2020 11:07
Что за странный подсчет статистики. 217 заболевших, 200 вылечилось. То есть болеют 17 человек. Как такое может быть, если болезнь лечится 10-14 дней хотя бы. За последнии 10 дней заболело более 40 человек. Хотелось бы понять, как ведется это подсчет статистики?
Аноним, 08 августа 2020 13:25
И чего вы удивляетесь? Пишут удобные им вещи. К реальности отношение этих цифр весьма условное.
Аноним, 08 августа 2020 19:13
Главное - задурманить мозги населению всей этой цифровой эквилибристикой. Вроде никто ничего не понял, а вирус как бы есть... или его нет...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск"Брызнули перцовым баллончиком в окно и убежали": Жалуются на атаковавших квартиры 1-го этажа по ул. Рогачева жители Бердска 3
22:16 08-08-2020
Бердск«Презирать и ненавидеть начнут попрошаек»: выплатят 10 000 рублей от Путина в августе на детей от 3 до 16 лет? 36
22:14 08-08-2020
«Презирать и ненавидеть начнут попрошаек»: выплатят 10 000 рублей от Путина в августе на детей от 3 до 16 лет?
БердскГигантская лужа у ТЦ "Астор" Бердска попала на видео. Почему в ней тонут машины, не ответила власть Бердска 14
22:14 08-08-2020
Гигантская лужа у ТЦ
Бердск«Плодятся ради льгот»: За выплату 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет подписали петицию 235 000 россиян 16
22:13 08-08-2020
«Плодятся ради льгот»: За выплату 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет подписали петицию 235 000 россиян
БердскНе кормят свининой пенсионеров в «свинарнике» пансионата им. Калинина в Бердске, признался Минтруд 2
22:12 08-08-2020
Не кормят свининой пенсионеров в «свинарнике» пансионата им. Калинина в Бердске, признался Минтруд
БердскЗаразились коронавирусом 43 медика в ЦГБ Бердска, заявила Алла Дробинская 7
22:11 08-08-2020
Заразились коронавирусом 43 медика в ЦГБ Бердска, заявила Алла Дробинская
Выплата 10 000 руб. от Путина в августе 2020: что известно и как будут идти сборы к школе 20
22:09 08-08-2020
Выплата 10 000 руб. от Путина в августе 2020: что известно и как будут идти сборы к школе
Две мощнейшие магнитные бури августа 2020: даты бурь и советы по улучшению состояния 303
22:09 08-08-2020
Две мощнейшие магнитные бури августа 2020: даты бурь и советы по улучшению состояния
БердскВыплаты Путина: какого числа приходят в августе 2020 - 5000, 10000, 3000 рублей 200
22:05 08-08-2020
Выплаты Путина: какого числа приходят в августе 2020 - 5000, 10000, 3000 рублей
БердскМагнитные бури в августе 2020: Даты бурь и рекомендации для метеозависимых 51
22:04 08-08-2020
Магнитные бури в августе 2020: Даты бурь и рекомендации для метеозависимых