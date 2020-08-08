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Крым "украинским" назвал Джигурда с донбасским паспортом

11:03 08.08.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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Он также выступил с утверждением, что ему якобы неоднократно предлагали в обмен на признание полуострова российским дать "зеленый свет" в шоу-бизнесе и приглашать на политические программы.

Крым украинским назвал Джигурда с донбасским паспортом
Джигурда назвал Крым "украинским"

Актер и шоумен Никита Джигурда в эфире YouTube-канала "Vласть vs Vлащенко" назвал Крым "юридически украинским".

"Юридически Крым – украинский, фактически – российский, вот моя позиция", - заявил Джигурда.

Он также выступил с утверждением, что ему якобы неоднократно предлагали в обмен на признание полуострова российским дать "зеленый свет" в шоу-бизнесе и приглашать на политические программы.

Джигурда подчеркнул, что гордится гражданством Украины. Кроме того, он заявил, что ему якобы предлагали российское гражданство за отказ от украинского.

В марте 2017 года шоумен получил паспорт гражданина самопровозглашенной Донецкой народной республики. Джигурда тогда заявил, что гордится получением гражданства ДНР, свое решение он объяснил несогласием с официальной политикой Киева и действиями украинских националистов. Спустя неделю Джигурду лишили гражданства, возглавлявший тогда самопровозглашенную республику Александр Захарченко объяснил получение шоуменом паспорта "ошибкой".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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