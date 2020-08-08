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Пьяный водитель убил 17-летнего пешехода и покалечил девушку на Toyota Celiсa в ночном ДТП в Новосибирской области

18:17 08.08.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Стаж вождения у него 1 год. Он влетел в Toyota Сamry и мотоцикл Racer в парковочном кармане, в потом задавил людей, стоящих рядом, в Куйбышеве.

Пьяный водитель убил 17 летнего пешехода и покалечил девушку на Toyota Celiсa в ночном ДТП в Новосибирской области
Смертельное ДТП произошло в Куйбышеве в ночь на 8 августа

В Куйбышеве водитель водитель совершил наезд на пешеходов, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

8 августа около 3 часов ночи водитель 1997 г.р. двигался на автомобиле Toyota Celiсa по ул. Трудовой в Куйбышеве и у одного из домов совершил столкновение со стоящими в парковочное кармане транспортными средствами: автомобилем Toyota Сamry и мотоциклом Racer.

После столкновения водитель совершил наезд на двух пешеходов, которые стояли за припаркованными автомобилями.

В результате дорожно-транспортного происшествия 17-летний молодой человек от полученных травм скончался на месте, 19-летняя девушка с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что мужчина, находившийся за рулём, в момент совершения ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. Стаж вождения у водителя 1 год.

В настоящее время полицейские осуществляют комплекс необходимых мероприятий в рамках доследственной проверки.

Пьяный водитель убил 17 летнего пешехода и покалечил девушку на Toyota Celiсa в ночном ДТП в Новосибирской области
На месте смертельного ДТП в Куйбышеве
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Пьяный водитель - всегда потенциальный убийца?

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