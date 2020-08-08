Соседи шумят? Есть способы их утихомирить

Не имеет значение сколько лиц подпишет жалобу на соседа — достаточно и одного заявителя. Но нужно знать, куда обращаться.

Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей

Утихомирить слишком шумных соседей правовыми способами — задача не из легких. Сначала нужно разобраться, в какое ведомство обращаться, поскольку шум от соседей сам по себе не так страшен, как другие его проявления. В России много правоохранительных органов со своей подведомственностью, которые разбираются со своим видом шума в отдельности, рассказал агентству "Прайм" адвокат, руководитель практики жилищного права и социальных правоотношений НЮС Амулекс Дмитрий Томко.

"Для призвания соседей к ответу нужно определиться с характером создаваемого шума, чтобы понять, куда и в какой надзорный орган обращаться с целью более оперативного и компетентного реагирования на жалобы", — отмечает эксперт.

К примеру, шум от строительных работ относится в большей части к подведомственности органов государственного жилищного надзора или муниципального жилищного контроля. Антисоциальные соседи с безудержными пьянками и руганью входят в поднадзорность полиции. Если шум идет от большого количества домашних животных в квартире, то данные вопросы находятся в компетенции сразу трех надзорных органов: государственного жилищного надзора, Роспотребнадзора и государственного ветеринарного надзора", — объясняет Томко.

При это он добавляет, что в КоАП РФ нет прямой нормы, касающейся запрета и санкций за нарушение тишины и покоя граждан. Эти нормы каждый субъект РФ прописывает в своем законодательстве об административных правонарушениях. Также, каждый субъект РФ должен определиться с органами власти, которые должны выявлять и пресекать подобные нарушения, отмечает юрист.

"Важно помнить, что не имеет значение сколько лиц подпишет жалобу на соседа — достаточно и одного заявителя, поскольку законодательство о порядке рассмотрения обращений граждан устанавливает право подать жалобу через интернет-приемные соответствующих органов власти", заключает Томко.

Сейчас в Новосибирской области за шум действует штраф в размере 1,5 тысячи рублей.