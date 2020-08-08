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Коронавирус подозревают у 64 жителей Бердска на 8 августа. Среди них 15 детей

11:49 08.08.2020 Фото: pexels.com
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Бердчане перестали сами обращаться с симптомами коронавирусной инфекции. Всех выявляет Роспотребнадзор. Еще 43 горожанина ждут результатов теста.

Коронавирус подозревают у 64 жителей Бердска на 8 августа. Среди них 15 детей
Еще 3 зараженных коронавирусом выявили за сутки на 8 августа в Бердске. Всего 217 больных
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Коронавирус подозревают у 64 жителей Бердска на 8 августа. Среди них 15 детей

Ковид бушует: 99 новых зараженных обнаружили за сутки на 8 августа в Новосибирской области. 10 130 - общая цифра с COVID-19 в регионеКоронавирус подозревают у 64 жителей Бердска на 8 августа. Среди них 15 детейЕщё 1857 новостей

По данным оперативного штаба, на 8 августа в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 64 жителя города, из них детей - 15.

По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 64 бердчанами. Самообратившихся граждан нет. Выздоровели и выписались около 200 пациентов. Но за сутки взято еще тестов на коронавирусную инфекцию у 43 бердчан.

На утро субботы выявили 3 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 217 случаев заболевания, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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