Коронавирус подозревают у 64 жителей Бердска на 8 августа. Среди них 15 детей

Бердчане перестали сами обращаться с симптомами коронавирусной инфекции. Всех выявляет Роспотребнадзор. Еще 43 горожанина ждут результатов теста.

Еще 3 зараженных коронавирусом выявили за сутки на 8 августа в Бердске. Всего 217 больных

По данным оперативного штаба, на 8 августа в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 64 жителя города, из них детей - 15.

По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 64 бердчанами. Самообратившихся граждан нет. Выздоровели и выписались около 200 пациентов. Но за сутки взято еще тестов на коронавирусную инфекцию у 43 бердчан.

На утро субботы выявили 3 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 217 случаев заболевания, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".