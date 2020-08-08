08.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Кто получит в августе выплаты на детей от 7600 до 11 000 рублей?

11:58 08.08.2020 Фото: pixabay.com
1

Новое денежное пособие от государства с 17 августа начнут получать остро нуждающиеся семьи с маленькими детьми.

Кто получит в августе выплаты на детей от 7600 до 11 000 рублей?
Выплаты на детей в августе в РФ от 7,6 тыс. до 11 тыс. рублей планируют в России
Сюжет: Все пособия Путина
Кто получит в августе выплаты на детей от 7600 до 11 000 рублей?

Кто получит в августе выплаты на детей от 7600 до 11 000 рублей?«Презирать и ненавидеть начнут попрошаек»: выплатят 10 000 рублей от Путина в августе на детей от 3 до 16 лет?Ещё 252 новостей

Материальную помощь получат в августе некоторые категории россиян, деньги на эти цели поступят из бюджета. На дополнительную помощь, в частности, могут рассчитывать малообеспеченные семьи с детьми-дошкольниками.

Новое денежное пособие от государства с 17 августа начнут получать остро нуждающиеся семьи с маленькими детьми. Деньги на дополнительные детские пособия выделены правительством России. Всего на эти цели правительство РФ выделило Министерству труда и социальной защиты 18,4 миллиарда рублей. Деньги будет переданы в регионы. Помощь предназначена малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет.

Дело в том, что многие родители, которые рассчитывали на эту выплату, пожаловались, что в августе им деньги так и не пришли. Проблема в том, что выплата должна была проводиться из региональных бюджетов, а ситуация в российских регионах, прямо скажем, разная. Поэтому деньги на детей выделила Москва. Минтруд перечислит полученные на эти цели средства в региональные бюджеты, а родители начнут получать обещанную материальную помощь, начиная с 17 августа. Выплату должны получить более 718 тысяч детей по всей России.

Сумма, на которую могут рассчитывать родители, которые получат в августе доплату на детей от трех до семи лет, составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по России детский прожиточный минимум равен 11 тысячам рублей, в зависимости от регионов эти показатели могут различаться.

Например, в Москве ежемесячный прожиточный минимум на ребенка составляет 15 225 рублей, то есть родители маленьких москвичей могут получить по 7600 рублей на ребенка. На более высокое пособие могут рассчитывать жители Камчатки, где детский прожиточный минимум составляет 22 101 рубль. То есть там на одного малыша от трех до семи лет можно получить более 11 тысяч рублей, передает ФАН.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Без помощи государства не выжить?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Соседи шумят? Есть способы их утихомирить
13:06 08-08-2020
Соседи шумят? Есть способы их утихомирить
Что нужно сделать в день Ермолая 8 августа, чтобы стать сильнее и укрепить здоровье
13:01 08-08-2020
Что нужно сделать в день Ермолая 8 августа, чтобы стать сильнее и укрепить здоровье
БердскКовид бушует: 99 новых зараженных обнаружили за сутки на 8 августа в Новосибирской области. 10 130 - общая цифра с COVID-19 в регионе
12:55 08-08-2020
Ковид бушует: 99 новых зараженных обнаружили за сутки на 8 августа в Новосибирской области. 10 130 - общая цифра с COVID-19 в регионе
Оказываются от доллара Россия и Китай. Но американская валюта все еще доминирует
12:46 08-08-2020
Оказываются от доллара Россия и Китай. Но американская валюта все еще доминирует
Чем опасно протезирование для диабетиков
12:45 08-08-2020
Чем опасно протезирование для диабетиков
5 знаков зодиака, которые несут людям доброту и удачу. У вас рядом есть человек-талисман?
12:40 08-08-2020
5 знаков зодиака, которые несут людям доброту и удачу. У вас рядом есть человек-талисман?
Вымирает Россия? На 25 000 смертей больше зарегистрировано в июне 2020, чем год назад 1
12:33 08-08-2020
Вымирает Россия? На 25 000 смертей больше зарегистрировано в июне 2020, чем год назад
Самые необычные похоронные ритуалы на Руси
12:31 08-08-2020
Самые необычные похоронные ритуалы на Руси
Розыск: Даже за деньги нет информации. Второй месяц ищут пропавшего 14-летнего аутиста Олега Иванова в Новосибирке
12:22 08-08-2020
Розыск: Даже за деньги нет информации. Второй месяц ищут пропавшего 14-летнего аутиста Олега Иванова в Новосибирке
Почему опасно пить напитки со льдом в жару
12:15 08-08-2020
Почему опасно пить напитки со льдом в жару