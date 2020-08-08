08.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Когда Успенский пост в 2020 году

12:07 08.08.2020 Фото: Википедия
0

Успенский пост начинается всегда 14 августа. Церковный праздник Успение Богородицы завершает пост. Правила поста требуют от православных соблюдения строгих норм. На это время выпадают три больших церковных праздника, которые отмечаются в храмах.

Когда Успенский пост в 2020 году
Это период, когда можно скинуть с себя все не нужное, чтобы жить дальше с чистыми помыслами

Перед каждым большим праздником у православных людей существует период поста, когда они подготавливаются к особому событию. В августе пройдет Успенский пост, который предваряет Успение Пресвятой Богородицы, матери Иисуса Христа.

Праздник проходит 28 августа, а перед ним будет 2 недели строгого поста. Его сроки не меняются из года в год, поэтому Успенский пост всегда начинается 14 августа. Так как само Успение не входит в период поста, то он заканчивается 27 августа.

История гласит, что это древний обычай, который начали соблюдать уже в 5 веке, а может еще и раньше. После проведения Константинопольского Собора в начале 12 века, была окончательно закреплена дата проведения и длительность поста.

Православные люди в день Успения Богородицы отмечают ее переход от земной жизни к вечному существованию. Нет понятия и слова у православных, что она умерла, есть – успение, что означает «сон», в котором она будет дальше пребывать. Богородица молилась за людей перед Богом при жизни, и считается, что продолжает это делать. Поэтому к ней часто обращаются за помощью в трудных жизненных ситуациях.

Как проходит Успенский пост у православных людей

Успенский пост отличается строгостью. Его можно приравнять к Великому посту, когда запрещается употреблять даже рыбу, кроме праздника Преображения Господня. Но воздержание от мясных и молочных продуктов, не будет тем постом, который требуется от православного человека. Важна его духовная подготовка к празднованию Успению Пресвятой Богородицы.

На протяжении всего поста пройдут 3 больших праздника, которые у людей называются Спасами:

начало поста – 14 августа: Происхождение честных древ Животворящего креста или Медовый (Маковый) Спас;
19 августа – Преображение Господне или Яблочный Спас;
29 августа – День перенесение Нерукотворного Образа или Ореховый Спас.

Как отмечают священнослужители, пост – это не время, когда нужно впадать в уныние. Это период, когда можно скинуть с себя все не нужное, чтобы жить дальше с чистыми помыслами, просторами и глубиной души, которая дана каждому человеку от рождения. Поэтому рекомендуется в Успенский пост больше молиться, отказаться от греховных мыслей и дел.

Источник: rsute

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будете поститься?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Соседи шумят? Есть способы их утихомирить
13:06 08-08-2020
Соседи шумят? Есть способы их утихомирить
Что нужно сделать в день Ермолая 8 августа, чтобы стать сильнее и укрепить здоровье
13:01 08-08-2020
Что нужно сделать в день Ермолая 8 августа, чтобы стать сильнее и укрепить здоровье
БердскКовид бушует: 99 новых зараженных обнаружили за сутки на 8 августа в Новосибирской области. 10 130 - общая цифра с COVID-19 в регионе
12:55 08-08-2020
Ковид бушует: 99 новых зараженных обнаружили за сутки на 8 августа в Новосибирской области. 10 130 - общая цифра с COVID-19 в регионе
Оказываются от доллара Россия и Китай. Но американская валюта все еще доминирует
12:46 08-08-2020
Оказываются от доллара Россия и Китай. Но американская валюта все еще доминирует
Чем опасно протезирование для диабетиков
12:45 08-08-2020
Чем опасно протезирование для диабетиков
5 знаков зодиака, которые несут людям доброту и удачу. У вас рядом есть человек-талисман?
12:40 08-08-2020
5 знаков зодиака, которые несут людям доброту и удачу. У вас рядом есть человек-талисман?
Вымирает Россия? На 25 000 смертей больше зарегистрировано в июне 2020, чем год назад 1
12:33 08-08-2020
Вымирает Россия? На 25 000 смертей больше зарегистрировано в июне 2020, чем год назад
Самые необычные похоронные ритуалы на Руси
12:31 08-08-2020
Самые необычные похоронные ритуалы на Руси
Розыск: Даже за деньги нет информации. Второй месяц ищут пропавшего 14-летнего аутиста Олега Иванова в Новосибирке
12:22 08-08-2020
Розыск: Даже за деньги нет информации. Второй месяц ищут пропавшего 14-летнего аутиста Олега Иванова в Новосибирке
Почему опасно пить напитки со льдом в жару
12:15 08-08-2020
Почему опасно пить напитки со льдом в жару