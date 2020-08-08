Когда Успенский пост в 2020 году

Успенский пост начинается всегда 14 августа. Церковный праздник Успение Богородицы завершает пост. Правила поста требуют от православных соблюдения строгих норм. На это время выпадают три больших церковных праздника, которые отмечаются в храмах.

Это период, когда можно скинуть с себя все не нужное, чтобы жить дальше с чистыми помыслами

Перед каждым большим праздником у православных людей существует период поста, когда они подготавливаются к особому событию. В августе пройдет Успенский пост, который предваряет Успение Пресвятой Богородицы, матери Иисуса Христа.

Праздник проходит 28 августа, а перед ним будет 2 недели строгого поста. Его сроки не меняются из года в год, поэтому Успенский пост всегда начинается 14 августа. Так как само Успение не входит в период поста, то он заканчивается 27 августа.

История гласит, что это древний обычай, который начали соблюдать уже в 5 веке, а может еще и раньше. После проведения Константинопольского Собора в начале 12 века, была окончательно закреплена дата проведения и длительность поста.

Православные люди в день Успения Богородицы отмечают ее переход от земной жизни к вечному существованию. Нет понятия и слова у православных, что она умерла, есть – успение, что означает «сон», в котором она будет дальше пребывать. Богородица молилась за людей перед Богом при жизни, и считается, что продолжает это делать. Поэтому к ней часто обращаются за помощью в трудных жизненных ситуациях.

Как проходит Успенский пост у православных людей

Успенский пост отличается строгостью. Его можно приравнять к Великому посту, когда запрещается употреблять даже рыбу, кроме праздника Преображения Господня. Но воздержание от мясных и молочных продуктов, не будет тем постом, который требуется от православного человека. Важна его духовная подготовка к празднованию Успению Пресвятой Богородицы.

На протяжении всего поста пройдут 3 больших праздника, которые у людей называются Спасами:

начало поста – 14 августа: Происхождение честных древ Животворящего креста или Медовый (Маковый) Спас;

19 августа – Преображение Господне или Яблочный Спас;

29 августа – День перенесение Нерукотворного Образа или Ореховый Спас.

Как отмечают священнослужители, пост – это не время, когда нужно впадать в уныние. Это период, когда можно скинуть с себя все не нужное, чтобы жить дальше с чистыми помыслами, просторами и глубиной души, которая дана каждому человеку от рождения. Поэтому рекомендуется в Успенский пост больше молиться, отказаться от греховных мыслей и дел.

Источник: rsute