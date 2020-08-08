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Здоровье / Общество

Почему опасно пить напитки со льдом в жару

12:15 08.08.2020 Фото: Pikist
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Многие в жару спешат охладиться с помощью стакана воды со льдом, при этом никто не задумывается о том, что такая привычка может стать опасной. От холодной воды могут быть серьезные проблемы.

Почему опасно пить напитки со льдом в жару
Ледяная вода способна уменьшить частоту сердечных сокращений

Есть несколько причин, которые запрещают пить ледяную воду в жару.

Ледяная вода не охлаждает

В жару люди стараются выпить холодной воды для охлаждения. Мало кто знает о том, что такой напиток делает человека горячее. Холодная вода мешает потоотделению и тело пытается сохранить как можно больше тепла. Лучше всего охладиться в жаркое время горячим напитком.

Ухудшение пищеварения

После выпитого стакана холодной воды происходит сокращение сосудов, что в свою очередь мешает пищеварению и не дает всасываться питательным веществам. Организм должен отвлечься от пищеварения и регулировать температуру воды.

Нормальной является температура 36,6 градусов, но после потребления чего-то, что имеет низкую температуру, тело начинает это компенсировать и теряет энергию для ее нормализации.

Раздражение горла

После холодной воды организм человека начинает больше выделять слизи, которая вызывает раздражение носа и горла. Стакан холодной воды после еды приведет к появлению слизи. Когда происходит заложенность дыхания, то вероятность появления воспалительных болезней увеличивается.

Плохое расщепление жиров

Если выпить ледяную воду после еды, то жиры из пищи, которая была съедена, затвердеют и она не будет расщеплена. После еды сразу нельзя пить воду, лучше это сделать через 30 минут.

Замедление сердечного ритма

Ледяная вода способна уменьшить частоту сердечных сокращений. Холодная вода стимулирует блуждающий нерв, который проходит по задней стенке шеи и играет важную роль в нервной системе, в том числе регулирует ритм сердца.

Лишение энергии

После стакана ледяной воды человек может почувствовать себя уставшим, поскольку она забирает энергию. После того, как вода проходит по телу, ей нужна энергия, чтобы подогреть воду до показателя температуры тела, а это только забирает энергию.

Нарушение процесса восполнения жидкости

Тело человека не сразу использует холодную воду, а нагревает до 37 градусов, перед тем, как она поступает в пищеварительный тракт. Именно поэтому ледяная вода приводит к замедлению восполнения жидкости в организме.

Головная боль

Вода со льдом способна вызвать головную боль и озноб, поскольку в этот момент происходит охлаждение многих нервов.

Шоковый фактор

Если после тренировки выпить холодную воду, то это вызовет шок органов. Ледяная вода не позволяет всасываться жидкости для восстановления.

Источник: rsute

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