Розыск: Даже за деньги нет информации. Второй месяц ищут пропавшего 14-летнего аутиста Олега Иванова в Новосибирке

Он исчез 1 июля во время прогулки - убежал, испугавшись собаки. Пропавший мальчик имеет особенности развития: у него слабо развита речь, он боится людей, не ориентируется на местности.

За информацию, способствующую установлению местонахождения Иванова Олега Владимировича, объявлено вознаграждение

Отделом полиции № 6 «Октябрьский» разыскивается без вести пропавший Иванов Олег Владимирович 11.11.2005 г.р., который 1.07.2020 в период времени с 18.00 до 20.00 самостоятельно покинул маршрут прогулки от ООТ «ТЭЦ - 5» до ул. Зеленодолининская в районе лесополосы в 2-3 км от ул. Зеленодолининская и пропал без вести.

Пропавший мальчик имеет особенности развития: у него слабо развита речь, он боится людей, не ориентируется на местности, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Приметы: рост 172 см, плотного телосложения (90 кг), волосы черного цвета, короткие, был одет в футболку черного цвета, шорты клетчатые зелено-серого цвета, на ногах сандалии коричневого цвета. На шортах имеется бирка с координатами, куда можно сообщить о его местоположении.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего ребенка, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 266-02-02, 232-17-70, 8-913-784-2062. За информацию, способствующую установлению местонахождения Иванова Олега Владимировича, объявлено вознаграждение.

Граждан, имеющим дачные участки в районе ТЭЦ-5, пос.Раздольный, Золоотвале, убедительно просим проверить их на предмет возможного нахождения разыскиваемого.