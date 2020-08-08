08.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Розыск: Даже за деньги нет информации. Второй месяц ищут пропавшего 14-летнего аутиста Олега Иванова в Новосибирке

12:22 08.08.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
0

Он исчез 1 июля во время прогулки - убежал, испугавшись собаки. Пропавший мальчик имеет особенности развития: у него слабо развита речь, он боится людей, не ориентируется на местности.

Розыск: Даже за деньги нет информации. Второй месяц ищут пропавшего 14 летнего аутиста Олега Иванова в Новосибирке
За информацию, способствующую установлению местонахождения Иванова Олега Владимировича, объявлено вознаграждение

Отделом полиции № 6 «Октябрьский» разыскивается без вести пропавший Иванов Олег Владимирович 11.11.2005 г.р., который 1.07.2020 в период времени с 18.00 до 20.00 самостоятельно покинул маршрут прогулки от ООТ «ТЭЦ - 5» до ул. Зеленодолининская в районе лесополосы в 2-3 км от ул. Зеленодолининская и пропал без вести.

Пропавший мальчик имеет особенности развития: у него слабо развита речь, он боится людей, не ориентируется на местности, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Приметы: рост 172 см, плотного телосложения (90 кг), волосы черного цвета, короткие, был одет в футболку черного цвета, шорты клетчатые зелено-серого цвета, на ногах сандалии коричневого цвета. На шортах имеется бирка с координатами, куда можно сообщить о его местоположении.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего ребенка, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 266-02-02, 232-17-70, 8-913-784-2062. За информацию, способствующую установлению местонахождения Иванова Олега Владимировича, объявлено вознаграждение.

Граждан, имеющим дачные участки в районе ТЭЦ-5, пос.Раздольный, Золоотвале, убедительно просим проверить их на предмет возможного нахождения разыскиваемого.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Еще есть надежда найти живым?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Соседи шумят? Есть способы их утихомирить
13:06 08-08-2020
Соседи шумят? Есть способы их утихомирить
Что нужно сделать в день Ермолая 8 августа, чтобы стать сильнее и укрепить здоровье
13:01 08-08-2020
Что нужно сделать в день Ермолая 8 августа, чтобы стать сильнее и укрепить здоровье
БердскКовид бушует: 99 новых зараженных обнаружили за сутки на 8 августа в Новосибирской области. 10 130 - общая цифра с COVID-19 в регионе
12:55 08-08-2020
Ковид бушует: 99 новых зараженных обнаружили за сутки на 8 августа в Новосибирской области. 10 130 - общая цифра с COVID-19 в регионе
Оказываются от доллара Россия и Китай. Но американская валюта все еще доминирует
12:46 08-08-2020
Оказываются от доллара Россия и Китай. Но американская валюта все еще доминирует
Чем опасно протезирование для диабетиков
12:45 08-08-2020
Чем опасно протезирование для диабетиков
5 знаков зодиака, которые несут людям доброту и удачу. У вас рядом есть человек-талисман?
12:40 08-08-2020
5 знаков зодиака, которые несут людям доброту и удачу. У вас рядом есть человек-талисман?
Вымирает Россия? На 25 000 смертей больше зарегистрировано в июне 2020, чем год назад 1
12:33 08-08-2020
Вымирает Россия? На 25 000 смертей больше зарегистрировано в июне 2020, чем год назад
Самые необычные похоронные ритуалы на Руси
12:31 08-08-2020
Самые необычные похоронные ритуалы на Руси
Розыск: Даже за деньги нет информации. Второй месяц ищут пропавшего 14-летнего аутиста Олега Иванова в Новосибирке
12:22 08-08-2020
Розыск: Даже за деньги нет информации. Второй месяц ищут пропавшего 14-летнего аутиста Олега Иванова в Новосибирке
Почему опасно пить напитки со льдом в жару
12:15 08-08-2020
Почему опасно пить напитки со льдом в жару