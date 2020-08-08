Самые необычные похоронные ритуалы на Руси

На Руси похороны имели странные обряды, которые современный человек не мог себе даже представить. Обычаи и суеверия, которым придерживались в те времена, заставляли людей провожать покойника не так, как принято в наши дни.

Нельзя было платить за изготовление гроба деньгами

Странные ограничения для родственников

Родственникам умершего запрещалось мыть и переодевать покойника, а делать это должны были вдовы или вдовцы, как символ их траура. Также близкие не могли нести гроб, так как данную задачу выполняли соседи или друзья покойного.

Также перед омовением тела запрещалось снимать с него одежду, а было обычаем разрывать ее и сжигать. Также на похороны не выделяли новую и подходящую одежду, на Руси было принято хоронить людей в их домашней одежде.

Запрет на сон рядом с гробом перед похоронным обрядом

На Руси существовал обычай, когда родственники покойного должны были проводить ночь перед погребением рядом с гробом. Им запрещалось спать, а также необходимо было периодически закрывать покойнику глаза. Всю ночь близкие должны были читать молитвы, которые помогали душе умершего перейти в другой мир через 40 дней после смерти.

Щепу от похоронного гроба нельзя было сжигать

После изготовления гроба часто оставались мелкие куски и щепа, которую запрещалось сжигать. Ее необходимо было отнести в глубокий лес, либо отправить в плавание по реке. Считалось, что если сжечь щепу, то умершему будет слишком горячо после смерти.

Также нельзя было платить за изготовление гроба деньгами. При желании, родственники умершего могли накормить гробовщиков обедом и налить красного вина.

Похоронные обряды для обмана смерти

На Руси считалось, что смерть способна поочередно забрать всю семью, если ее не обмануть. После того, как из дома выносили гроб перед похоронами, все родственники оставались внутри и запирали все двери и окна на любые замки. Считалось, что чем дольше семья будет заперта в доме, тем дальше отдалялась следующая смерть кого-то из родственников.

Если же кто-то открывал окно или дверь, либо же в доме оказывался посторонний человек, данный обряд считался нарушен и семья в скором времени должна была ждать смерть кого-то из родных. Так как покойник не смог уйти в одиночестве и уже предрек кого-то для соседства.

Источник: rsute