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Вымирает Россия? На 25 000 смертей больше зарегистрировано в июне 2020, чем год назад

12:33 08.08.2020 Фото: pixabay.com
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И рожали меньше. Одной из причин роста смертности называют коронавирус.

Вымирает Россия? На 25 000 смертей больше зарегистрировано в июне 2020, чем год назад
В июне 2020 года в РФ умерло на 25 тыс. человек больше, чем годом ранее
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Вымирает Россия? На 25 000 смертей больше зарегистрировано в июне 2020, чем год назад

Вымирает Россия? На 25 000 смертей больше зарегистрировано в июне 2020, чем год назадЧей труп в чемодане? Вернулась после собственных похорон через неделю пропавшая девушкаЕщё 352 новостей

В июне 2020 года в России умерло 162,8 тысячи человек, что на 25,6 тысячи больше, чем в июне прошлого года, когда зарегистрировали 137,2 тысячи смертей. Об этом сообщил Росстат.

Таким образом, смертность выросла на 18,6 процента.

При этом в июне родилось 118,5 тысячи детей, что на полпроцента меньше прошлогоднего показателя. Тогда на свет появилось 119,1 тысячи младенцев. Количество смертей же превысило число рождений на 44,3 тысячи.

Смертность от коронавируса
В первом месяце лета коронавирус стал главной причиной смерти 5448 человек в стране. Еще в 1589 случаях инфекция предполагается как основная причина смерти, сообщает Росстат.

Кроме того, в 1399 случаях COVID-19 повлиял на развитие других болезней и вызвал осложнения, ускорившие смерть пациента. Еще в 3481 случае коронавирус не стал основной причиной смерти и не повлиял на развитие летальных осложнений.

Различные методики
В оперативном штабе объяснили различия между данными Росстата по смертности от коронавируса и собственными сведениями разной методикой сбора информации.

Так, оперштаб учитывает только те случаи, когда COVID-19 становится основной причиной смерти, в то время как Росстат считает также случаи, когда коронавирус не является основной причиной летального исхода. По данным штаба, в июне от коронавируса скончались 4627 человек.

Также Росстат опубликовал уточненные данные по смертности от COVID за май: заболевание стало основной причиной смерти 7603 человек, в том числе у 5926 человек вирус идентифицировали, у 1677 — не идентифицировали.

В России выявили 877 135 зараженных коронавирусом, из которых 683 592 человека выздоровели и 14 725 скончались.

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От редакции

Опасаются рожать россияне?

Аноним, 08 августа 2020 12:40
У нас очень безграмотная "борьба с короновирусом"...Люди с "непрофильными" заболеваниями получают медицинскую помощь несвоевременно или вообще не получают. Плановые операции и лечение либо отменяются, либо переносятся. Что в итоге приводит к повышению смертности.
кстати , чем более масштабно вели борьбу с коронавирусом, тем хуже дела обстоят именно со сверхсмертностью. В мае в Москве смертность превысила показатели прошлого года более чем на 50%:
"В мае 2020 г. в Москве было зарегистрировано 15 713 смертей. По сравнению с прошлым годом смертность в мае выросла на 57%, а по сравнению со средним показателем мая за последние три года – на 58,5%, следует из данных, опубликованных московским департаментом здравоохранения. " https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/06/10/832323-moskve-vrachi-spasli-bolnih?fbclid=IwAR3Q0ngzY_84zQbmlM8r9R9XeCU_U7C04tZSoFV7Qn8PYflCudyKh8WvInw
а уж какой сверх-карантин были в Москве, и вот итог...

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