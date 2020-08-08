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Оказываются от доллара Россия и Китай. Но американская валюта все еще доминирует

12:46 08.08.2020 Фото: pixabay.com
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Две страны снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46%, в 2015 году примерно 90% сделок проводилось в валюте США.

Оказываются от доллара Россия и Китай. Но американская валюта все еще доминирует
Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.

Постепенный отказ от доллара начинает приближать две страны к «финансовому альянсу», говорится в исследовании. Стороны заинтересованы в снижении доминирования американской валюты на мировых рынках, считают эксперты. Однако они указывают на то, что более 93 процентов мировой торговли осуществляется в долларах или евро.

Двусторонний товарооборот Китая и России в прошлом году составил около 109 миллиардов долларов. Общий объем мировой торговли — 19 триллионов долларов.

По мнению экспертов, текущая финансовая политика властей США подрывает доверие к доллару, заставляя инвесторов скупать золото. Предсказывают, что в 2021-2022 годах доллар обвалится на треть по отношению к основным валютам.

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