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Здоровье / Общество

Чем опасно протезирование для диабетиков

12:45 08.08.2020 Фото: PxHere
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По словам стоматологов-имплантологов, обычная процедура по протезированию зубов может обернуться для людей с сахарным диабетом печальными последствиями.

Чем опасно протезирование для диабетиков
Для людей с сахарным диабетом разрабатывают новые технологии

При диабете уровень сахара в крови все время находится выше нормы. При этом в первую очередь страдают самые мелкие кровеносные сосуды (капилляры).

Примерно 10 процентов диабетиков сталкиваются с осложнениями в виде инфекции полости рта, поражающей мягкие и костные ткани. Дело в том, что у таких больных страдает иммунная система, и это влияет на фактор заживления.

У больных сахарным диабетом также, как правило, нарушена микроциркуляция, и возникают проблемы с синтезом глюкозы, что приводит к истончению мелких капилляров. Из-за этого после протезирования возможно появление незаживающих ран и сильного воспаления.

В любом случае, необходима консультация врача. По словам стоматологов, прогресс не стоит на месте, и для людей с сахарным диабетом разрабатывают новые технологии.

Сахарный диабет — хроническое нарушение обмена веществ, в основе которого лежит дефицит образования инсулина и повышение уровня глюкозы в крови. Болезнь проявляется чувством жажды, повышенным аппетитом, учащенным мочеиспусканием, слабостью, головокружением, медленным заживлением ран. Высок риск развития инсульта, почечной недостаточности, инфаркта, гангрены конечностей, слепоты.

Врачи напоминают: сахарный диабет второго типа успешно корректируется, если соблюдать диету, сбросить лишний вес и заниматься посильным спортом. При изменении образа жизни уровень сахара можно нормализовать (если дело не зашло слишком далеко, до необратимых последствий).

Источник: 7mednews

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