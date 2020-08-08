Ковид бушует: 99 новых зараженных обнаружили за сутки на 8 августа в Новосибирской области. 10 130 - общая цифра с COVID-19 в регионе

Лечатся 1186 человек: 46 детей, взрослых пациентов с установленным диагнозом, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 158, в больницах районов области - 682.

Скончались от COVID-19 четверо за сутки на 8 августа в Новосибирской области. Всего 273 жертвы коронавируса в регионе

По данным оперативного штаба, на утро 8 августа в Новосибирской области зарегистрировано 10 130 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+99 за последние сутки), в том числе 594 ребенка. 8 426 пациента выписаны с выздоровлением (+84 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 40 лет и женщины, им было 66 лет, 69 лет и 74 года. Всего в регионе от коронавируса скончалось 273 человека, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В отделениях реанимации находятся 62 человек. На ИВЛ – 7 пациентов.

Госпитализированы 46 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 158.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 682 пациента.

Всего в Новосибирской области проведено 344 386 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 398 жителей региона, 32 674 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", еще 3 зараженных коронавирусом выявили за последние сутки на 8 августа в Бердске. Всего в городе 217 больных. При этом тесты на коронавирусную инфекцию за последние 24 часа взяли у еще у 43 бердчан.