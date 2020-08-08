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Что нужно сделать в день Ермолая 8 августа, чтобы стать сильнее и укрепить здоровье

13:01 08.08.2020 Фото: Русская семерка
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Православные христиане 8 августа вспоминают деяния и возносят молится в память о святом мученике Ермолае Никомидийском. Свою жизнь он посвятил наставлению людей на путь веры в единого бога Иисуса Христа.

Что нужно сделать в день Ермолая 8 августа, чтобы стать сильнее и укрепить здоровье
Славяне 8 августа повязывали на левое запястье красную нить

Однажды к Ермолаю пришел путник, который долгое время поклонялся языческим богам. Проповедник рассказал путешественнику о своей вере и о подвиге Иисуса Христа. С тех пор странник все чаще стал приходить к Ермолаю, а вскоре принял обряд крещения. Этот человек также известен в истории Православия – это мученик Пантелеймон.

На Руси в этот день наблюдали за кошками. Если животное ластится и норовит устроиться поудобнее на ваших коленях – ждите удачи в важных делах. Кошка то и дело вертится под ногами – к прибыли. В народе старались не злить и не обижать животных в этот день, наоборот, их задабривали и угощали лакомствами.

8 августа принято было собирать лечебные травы. Особой силой растения наделяла природа рано утром, как только сойдет роса. Говорили, что трава, собранная на Ермолая, от всех болезней исцеляет.

Славяне 8 августа повязывали на левое запястье красную нить, люди верили, что это придаст им сил и укрепит здоровье.

Народные приметы
Мухи кусаются и становятся назойливыми, а лягушки активно прыгают возле водоемов - скоро пойдет дождь.
Утром обильная роса – днем будет сильная гроза.
Чистое голубое небо – к жаре и поздней осени.

Именинники 8 августа: Игнатий, Моисей, Прасковья, Сергей, Федор.

Источник: today

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