"Нищеброды живут на 50 000 рублей": Пригожин тратит в месяц не менее 1,5 млн

«Невозможно полететь на эти деньги в Испанию, дом купить. Это все легенды!», заявил продюсер. С меньшими доходами он даже и мечтать бы не стал об образовании детей в Швейцарии и создании достойных клипов для своей жены.

Иосиф Пригожин сомневается, что можно прожить на 50 тысяч в месяц

Продюсер Иосиф Пригожин усомнился, что россияне в целом и звезды шоу-бизнеса, в частности, могут прожить на 50 тысяч рублей в месяц. По его признанию, он тратит за 30 дней не менее полутора-двух миллионов рублей.

«Не могу себе позволить оставаться в зоне заработка 50 тысяч рублей. Не согласен, что на эти деньги можно прожить», — подчеркнул Пригожин в интервью «Пятому каналу», комментируя заявление бывшей гимнастки Ляйсан Утяшевой и актера Никиты Джигурды о готовности прожить месяц со средним заработком большинства граждан страны. «Невозможно полететь на эти деньги в Испанию, дом купить. Это все легенды!» — отмахнулся от заявлений коллег Пригожин.

Продюсер отметил, что физически не сможет жить с небольшой суммой денег и ему ежемесячно нужно не менее 1,5 млн рублей. По его словам, половину суммы он тратит на «инвестиции в творчество», а остальное на семью. Он отметил, что с меньшими доходами даже бы и не стал мечтать об образовании детей в Швейцарии, содержании близких родственников, создании достойных клипов для своей жены — певицы Валерии.

Ранее Пригожин раскрыл, на что потратит деньги, если получит матпомощь от государства. По его словам, он готов направить все деньги в один из фондов помощи детям, или музыкантам. Пригожин также жаловался, что российских артистов используют на телевидении и государственных фестивалях «как крепостных». Он заявил, что на самом деле деньги, которые выделяют исполнителям, просто не доходят до них.