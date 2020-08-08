"Нищеброды живут на 50 000 рублей": Пригожин тратит в месяц не менее 1,5 млн

Продюсер Иосиф Пригожин усомнился, что россияне в целом и звезды шоу-бизнеса, в частности, могут прожить на 50 тысяч рублей в месяц. По его признанию, он тратит за 30 дней не менее полутора-двух миллионов рублей.
«Не могу себе позволить оставаться в зоне заработка 50 тысяч рублей. Не согласен, что на эти деньги можно прожить», — подчеркнул Пригожин в интервью «Пятому каналу», комментируя заявление бывшей гимнастки Ляйсан Утяшевой и актера Никиты Джигурды о готовности прожить месяц со средним заработком большинства граждан страны. «Невозможно полететь на эти деньги в Испанию, дом купить. Это все легенды!» — отмахнулся от заявлений коллег Пригожин.
Продюсер отметил, что физически не сможет жить с небольшой суммой денег и ему ежемесячно нужно не менее 1,5 млн рублей. По его словам, половину суммы он тратит на «инвестиции в творчество», а остальное на семью. Он отметил, что с меньшими доходами даже бы и не стал мечтать об образовании детей в Швейцарии, содержании близких родственников, создании достойных клипов для своей жены — певицы Валерии.
Ранее Пригожин раскрыл, на что потратит деньги, если получит матпомощь от государства. По его словам, он готов направить все деньги в один из фондов помощи детям, или музыкантам. Пригожин также жаловался, что российских артистов используют на телевидении и государственных фестивалях «как крепостных». Он заявил, что на самом деле деньги, которые выделяют исполнителям, просто не доходят до них.
Только вот почему в вашем возрасте вы до сих пор этого лично не можете понять?
"Вот товарищ Сталин таким гордецам фактами доказывал, что можно жЫть и на 47 копеек в сутки (цена лагерного продпайка)! И ведь жЫли!"
Вы лично это видели? Нет? Мели Емеля твоя неделя? Наверное избыточная скромность заставляла Джугашвили ездить исключительно на элитных автомобилях класса лимузин, которые далеко не все рокфеллеры, имя нарицательное, тех лет могли себе тогда позволить в отличии от скромняг из партии власти 30х годов на которых вы тут молитесь, как и все его "скромные" замы и замы замов и замы замы замов ездивших на таких же лимузинах но чуть дешевле? Элитные сталинки площадью по 250-300 метров с прислугой в сталинках, должны были воспитать из скромных партлидеров, в сверхскромных по вашей логики? Спецпайки четвёртого управления тех лет, наверное вырабатывали у тех кто их получал единство с работягами, слагавшими легенды про мифические севрюгу с осетриной и красную и чёрную икру? Почему в лагерях тех лет оказывались работяги, до которых дошло, что лимузины, прислуга, спецпайки и элитные квартиры для очень маленькой группы лиц небожителей, это как то не по советски, но они очень быстро умирали на рудниках питаясь на ваши 47 копеек в сутки, при условии что им очень повезло и их не расстреляли в подвале по тройке, чтобы не совали свой нос не в свой вопрос и звали таких "несознательных людей" в те годы врагами народа - политическими!
"27 мая 2020 21:51
Голодающие звезды российского шоу-бизнеса просят помощи у государства
Валерия, Иосиф Пригожин и Тарзан посетовали на свое тяжелое положение- Артисты оказались в чудовищной ситуации, особенно молодые, - подчеркнул Пригожин в интервью «Вечерней Москве»."
https://www.kp.ru/daily/27133.5/4223159/
https://ria.ru/20200523/1571874193.html